Dal 21 al 23 giugno a cattolica torna Regina sotto le stelle. Eventi e Spettacoli per celebrare il solstizio d'Estate. Artisti di strada, concerti olistici, operatori olistici. In Spiaggia e per le strade di Cattolica.

Programma:

Venerdì 21 Giugno dalle 19:30 - Piazza 1° maggio - evento speciale dalle ore 20:00 Meditazione con Musica e canti armonici con Michelananda Puri.

Sabato 22 Giugno dalle ore 19:30 - Piazza del Tramonto - Mandala workshop con Mariagrazia Marcinnò ore 20:15 Yoga ella risata e presentazione del libro Take Away con Daniele Solieri; ore 21:00 in spiaggia inizio cerimonia del solstizio d'estate con il salto del fuoco, risto sciamanico che consiste nel bruciare un legnetto con scritto sopra il blocco nella vita di adesso, conseguentemente il salto del fuoco e suono del tamburo; ore 21.45 in spiaggia Spettacolo con Luci, Musica e Fuochi

con Flow Art.

Domenica 23 Giugno dalle ore 17:30 - Altamarea Beach Club zona 105. dalle ore 17:30 Yoga ella risata e presentazione del libro Take Away con Daniele Solieri.

Fino a sera artisti di Strada e operatori olistici.