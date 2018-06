Notte Rosa, Ciné e dirette con Rai Radio2 per una settimana di grandi eventi

A Riccione La Notte Rosa dura una settimana, sette giorni di musica, spettacoli, performance, cinema, talk-show, dirette radiofoniche e red carpet: un programma ricchissimo che la città ha ideato insieme a RAI Radio2 e Ciné Le Giornate Estive di Cinema.

Dal 1° al 7 luglio arriva dunque Rai Radio2 trasferendo in riva al mare un palinsesto di programmi, concerti ed eventi speciali. Una partnership, quella con il Comune di Riccione e Ciné, sperimentata nel 2016 ma strutturata quest’anno in un progetto di ampio respiro, lungo sette giorni e all’insegna delle arti.

Il buongiorno sarà assicurato da Caterpillar AM, tutte le mattine dalle 5 alle 7:30 in diretta dalla Spiaggia 71, in conduzione Marco Ardemagni e Filippo Solibello che regaleranno – a loro insindacabile giudizio – una maglia rosa al giorno in vista della Notte Rosa. Per La Notte Rosa Caterpillar AM propone in esclusiva, venerdì 6 luglio, il concerto all’alba (ore 6, Spiaggia 71) di Francesco De Leo, fondatore e leader della band L’Officina della Camomilla, che presenta in diretta radiofonica nazionale l’album d’esordio La Malanoche. Collegamenti quotidiani sono previsti dalle Giornate di Ciné dalle 12 alle 13:30 con il programma Non è un paese per giovani. I pomeriggi di Radio2 dalle 16 alle 18 sono invece in compagnia di Andrea Delogu ed Ema Stokholma che portano in spiaggia la trasmissione I Sociopatici.

Gino Castaldo, Ema Stokholma e la musica di Back2Back trasmetterà con collegamenti da Riccione dalle 21 alle 22:30. Venerdì 6 luglio sul palco di piazzale Roma dopo i fuochi di mezzanotte che seguiranno il gran galà del Festival del Sole - la kermesse di ginnastica che vede esibirsi durante la settimana oltre 5.000 atleti provenienti da tutto il mondo - Ema Stokholma e Andrea Delogu saranno le protagoniste di un live dj set. Sabato 7 luglio la coppia tornerà in scena per presentare il grande concerto de La Notte Rosa che sarà trasmesso live su Radio2. Una Notte Rosa tutta al femminile con tre artiste straordinarie per la prima volta insieme: Maria Antonietta, Paola Turci e Noemi, tre voci molto amate dal pubblico, tre interpeti diverse della migliore musica italiana.

La Rai sarà presente inoltre con il progetto Porte Aperte, dove studenti di tutte le età potranno giocare a diventare professionisti per un giorno.

Il progetto ideato da Direzione Comunicazione, Relazioni esterne, Internazionali e Istituzionali e sviluppato con la Direzione Risorse Umane e Organizzazione sarà a Riccione ‘insieme alla Direzione della Sede Rai Emilia Romagna. Chi ha tra i 5 e 15 anni avrà un’opportunità in più per conoscere il backstage dei programmi di Rai Radio2 con il format, ideato un anno fa, che ha già coinvolto oltre 20.000 ragazzi. A Riccione, con la preziosa collaborazione dei professionisti che lavorano ogni giorno ai programmi di Rai Radio2, i ragazzi si cimenteranno lunedì 2 e martedì 3 luglio con i mestieri della radio e della tv.

Grazie alla collaborazione con CinéCamp, la sezione di Ciné dedicata a bambini e ragazzi, il Palazzo del turismo sarà il luogo dove “giocare” a fare la radio e la tv: all’interno delle sale sarà infatti allestito un mini set radio e tv ad uso degli studenti per scoprire come funziona una telecamera o una regia televisiva, come si lancia un servizio del TG e tanto altro ancora.

La prima settimana di luglio è anche quella di Ciné Giornate Estive di Cinema (dal 2 al 5 luglio), kermesse dedicata all’industria cinematografica giunta all’ottava edizione. Accanto a convention e incontri per addetti ai lavori, il programma conferma la sua vocazione festivaliera con una serie di appuntamenti aperti a tutti con il format CinéMax, tra anteprime, incontri ed eventi speciali, e con CinéCamp, un’iniziativa per gli under-16 in collaborazione con il prestigioso Festival di Giffoni.

Prestigioso il parterre di ospiti del grande cinema italiano: da Pierfrancesco Favino per il film Moschettieri del Re, al regista Riccardo Milani; da Stefano Mordini e Riccardo Scamarcio per Il testimone invisibile; Alessio Maria Federici, Pietro Sermonti e Lucia Ocone per la commedia Uno di famiglia; l’atteso ritorno della coppia della commedia di Natale Massimo Boldi e Christian De Sica per Amici come prima , Luca Argentero e Ilenia Pastorelli per Cosa fai a Capodanno? e Guido Chiesa con Fabio De Luigi per Ti presento Sofia. Come ad ogni edizione sono attesi a Riccione anche i protagonisti della commedia italiana per la serata-evento dei CinéCiak d’oro, a cura del mensile di cinema Ciak, che assegnerà i premi alle commedie che maggiormente si sono distinte nel corso dell’anno.

Tante anche le anteprime cinematografiche: 01 Distribution presenterà Soldado (anteprima riservata agli accreditati) di Stefano Sollima con Benicio Del Toro e Josh Brolin, e Resta con me, il nuovo film di Baltasar Kormàkur con Shailene Woodley e Sam Claflin; 20th Century Fox porterà a Riccione Unsane diretto da Steven Soderbergh. Spazio anche alla commedia con Le Brio di Yvan Attal (I Wonder Pictures), e Tutti in piedi di Franck Dubosc (Vision Distribution).

L’arena di CinéMax, in piazzale Ceccarini, ospiterà la rassegna di cinema all’aperto e la serata di premiazione dei CineCiak D’Oro. Ad inaugurare CinéMax domenica 1 luglio una serata-evento promossa da Radio2 e Ciné con la coppia Nuzzo-Di Biase, protagonisti del programma cult della Radio Black Out, che presenteranno il loro film Vengo anch’io.