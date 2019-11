A Oltremare "Unici": un evento con i ragazzi disabili che hanno trasformato le loro vite

Un evento per ricordare a tutti che contro le difficoltà basta cambiare atteggiamento e amare di nuovo la vita. All’Oltremare Theatre di Riccione domenica 1 dicembre alle ore 16, è in programma l’evento ‘UNICI’ in occasione della Giornata internazionale europea della disabilità. L’ANMIC, Associazione Nazionale Mutilati Invalidi Civili di Rimini tramite la “The Social Home” di Riccione presenta un appuntamento da non perdere.

La giornata vedrà come protagonisti ragazzi e ragazze disabili che, cambiando il loro atteggiamento verso le difficoltà, hanno trasformato la propria disabilità in un punto di forza e oggi sono atleti che si sono distinti a livello nazionale nelle loro discipline e specialità.

Verrà raccolta la testimonianza di Mirco Acquarelli (Riviera Basket Rimini), Giovanni Achenza (atleta Thriathlon), Eleonora Sarti (atleta tiro con l’arco), Cristian Lucarelli (team Nuoto Riccione), Enrico Mariani (Associazione Motociclistica), Manuel Trebbi e Daniela Pieri (corsa e salto in alto). Si esibiranno anche Titty Ieva (danza), Ivan Cottini (danza), i ragazzi delle associazioni “Io Centro” e “Centro 21”, AJ Il Mago e il rapper Alì. Nel corso della manifestazione non mancherà il live di Sergio Casabianca e Le Gocce.

L’evento (ingresso a offerta libera) sarà presentato da Alan Lucarelli e Emanuela Del Piccolo, con la partecipazione di Valerio Savioli. L’evento è patrocinato della Regione Emilia Romagna e dal Comune di Riccione. Per maggiori informazioni 348.7920914.