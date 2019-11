Figli adolescenti, un mondo tutto da capire: incontro con la psicologa

Venerdì 15 novembre, alle 21, nella Sala conferenze del Centro della Pesa, via Lazio n.10 Riccione, si svolgerà l’incontro pubblico con il Patrocinio del Comune di Riccione sul tema Figli adolescenti! Proviamo a capirli ed affrontare le loro crisi. Interverrà la dottoressa Marta Scoppetta, psichiatra e psicoterapeuta.

L’incontro è promosso dall’Associazione “Il tempo delle ciliegie”Odv di Riccione in collaborazione con la Biblioteca comunale. Marta Scoppetta, psichiatra e psicoterapeuta junghiana, specialista della cura dei disordini alimentari, è consulente del Percorso obesità alla Fondazione Policlinico Gemelli di Roma e autrice del libro "Perché mia figlia non magia più? Comprendere e curare l’anoressia in adolescenza" (Castelvecchi). L’ingresso è libero e tutta la cittadinanza è invitata.