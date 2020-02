Valentina Cervi in anteprima allo Spazio Tondelli con "La strada che va in città"

Lo Spazio Tondelli di Riccione, martedì 18 febbraio, alle 21, presenta in anteprima nazionale La strada che va in città, spettacolo tratto dal romanzo omonimo di Natalia Ginzburg. Sul palco Valentina Cervi, diretta da Iaia Forte, dà voce alla giovane Delia, protagonista del romanzo d’esordio dell'autrice di "Lessico familiare".

Per Delia prendere “la strada che va in città” significa accettare un matrimonio d’inte- resse, salvo poi scoprire che il vero amore si trova altrove. La sua è una storia di pas- sioni senza via d’uscita, anime alla ricerca di un approdo sicuro dove lenire le proprie delusioni. Valentina Cervi offre un’interpretazione intensa, capace di descrivere la so- litudine di un’esistenza fragile, mostrandoci il lungo e faticoso cammino con cui Delia diventa donna e poi mamma, alla ricerca di un riscatto sociale. Ad accompagnarla sul palco, le video-installazioni dell’artista Giovanni Frangi. Prodotto da Pierfrancesco Pisani, Infinito srl, Coop. CMC e Nido di ragno, in collabo- razione con Riccione Teatro, La strada che va in città debutta dopo una residenza di allestimento allo Spazio Tondelli. I biglietti (15 €) sono disponibili in prevendita alla biglietteria del teatro (giovedì, ore 14-19; sabato, ore 10-13), sul sito Liveticket.it o nelle rivendite del circuito Liveticket. Nel giorno dello spettacolo, la biglietteria apre alle 19. Per informazioni: tel. 320 01.68.171 (lunedì-venerdì, ore 10-13).