Musica e illustrazioni, allo Spazio Tondelli l'omaggio al Maestro del cinema

Lunedì 20 gennaio, a cento anni esatti dalla nascita di Fellini, il maestro Benedetto Franco Morri esegue al pianoforte le più celebri colonne sonore di Nino Rota, accompagnato dai disegni live di Andrea Mantani: visioni oniriche ispirate ai bozzetti di Fellini Lo Spazio Tondelli e la Città di Riccione celebrano il centenario della nascita di Federico Fellini con una serata-evento che conclude un più ampio ciclo di omaggi. Lunedì 20 gennaio, alle ore 21, lo Spazio Tondelli ospiterà Benedetto Franco Morri, pianista e compositore riminese che eseguirà al pianoforte le colonne sonore scritte da Nino Rota per film indimenticabili come 8½, Amarcord, La dolce vita.

Omaggio a Fellini sarà un tuffo nell’immaginario del grande regista, un viaggio in quel suo universo inconfondibile in cui la realtà e il ricordo e si tingono dei toni del meraviglioso. Per ricreare le atmosfere immaginate da Fellini e musicate da Rota, fondamentale sarà il contributo di Andrea Mantani, giovane artista riccionese che disegnerà dal vivo i personaggi dei celebri bozzetti felliniani, alternandoli a fotografie che arricchirà con dinamiche pennellate di colore. Le opere realizzate dal vivo verranno proiettate sul palcoscenico e la realtà si tingerà così di colore e note. Un’esperienza fatta non solo di suoni, ma anche di immagini. Un concerto da ascoltare con gli occhi.

Ingresso 10 €

È possibile acquistare i biglietti sul circuito liveticket.it o in biglietteria nei seguenti orari: giovedì 14-19, sabato 10-13.

Per informazioni: tel. 320 0168171 (lunedì-venerdì, ore 10-13)