Sapori e profumi di Francia al mercatino regionale: vini, dolci e artigianato

Profumi, sapori e colori d’oltralpe nella prima edizione del Mercatino Regionale Francese dal 21 al 23 giugno, a Riccione in Viale Gramsci. Tante le prelibatezze enogastronomiche presenti, tutte rigorosamente di qualità e tradizione francese. Si potranno trovare specialità alimentari come i biscotti bretoni, un’ampia gamma di vini ad espressione delle più importanti regioni vinicole d’Oltralpe, confetture e frutta disidrata proveniente anche dai territori francesi d’oltremare. In questo piccolo angolo di Francia che si presenta nella tua città troverai anche l'artigianato, con un'ampia gamma di prodotti provenienti da diverse regioni: lavanda, saponi, profumi, tovaglie provenzali e tanto altro ancora.

Orari

venerdì e sabato dalle 10 alle 23

domenica dalle 10 alle 20