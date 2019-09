Sfida a colpi di bellezza al concorso "Miss mamma italiana evergreen"

Sabato 21 e domenica 22 settembre, l’Hotel Union di Riccione, ospiterà le Fasi Finali della 26° edizione di “Miss Mamma

Italiana Evergreen 2019”. Il primo concorso nazionale di bellezza e simpatia, con marchio registrato, dedicato alla figura della mamma, una produzione esclusiva della Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti.

Il concorso è riservato a tutte le mamme ed è suddiviso in tre categorie: “Miss Mamma Italiana” fascia di età 25/45 anni (la cui Finale si è svolta lo scorso mese di giugno ed ha visto trionfare la bella 42enne padovana Emanuela Bonamin), fascia “Gold”, per le mamme aventi un’età tra i 46 ed i 55 anni (la cui Finale si è svolta lo scorso mese di luglio ed ha visto trionfare la 47enne romana Sabrina Bruni”) e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni.

“Miss Mamma Italiana”, sostiene “Arianne” Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia progressiva ed invalidante, ancora oggi non molto conosciuta, che colpisce 3 milioni di donne italiane in età fertile. Migliaia le mamme partecipanti alle oltre 100 selezioni che si sono tenute in ogni regione d’Italia a partire dal mese di luglio dello

scorso anno, ma solo le vincitrici delle Finali Regionali raggiungeranno Riccione, per aggiudicarsi il titolo di “Miss Mamma Italiana EVERGREEN 2019”. Nella giornata di sabato 21 settembre, le mamme saranno impegnate per gli scatti fotografici, i test e per le prove, mentre domenica 22 settembre, a partire dalle ore 16.30 all’Hotel Union di Riccione, è in programma la Finale, dove oltre ad effettuare la classica passerella in abito elegante, le mamme dovranno sostenere alcune prove di abilità come cantare, ballare, presentare una ricetta gastronomica, cantare una ninna nanna e tante altre prove creative e sportive (l’ingresso è gratuito).

La vincitrice assoluta e le altre 11 vincitrici di fascia, saranno impegnate per gli scatti fotografici utili alla realizzazione del Calendario di “Miss Mamma Italiana EVERGREEN 2020”, il calendario è alla sua 18° edizione. La serata finale sarà presentata da Paolo Teti (Patron del Concorso) e da Barbara Semeraro “Miss Mamma Italiana Sponsor Top 2016”. Madrina d’Onore sarò la modella Camilla Spinelli.

Maggiori informazioni per partecipare alle selezioni della prossima edizione (le iscrizioni al Concorso sono gratuite), si possono ottenere contattando la segreteria di “Miss Mamma Italiana” al numero 0541 344300.