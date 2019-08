Cinema in giardino da Oscar con "Vice - L'uomo nell'ombra"

Giovedì 29 agosto alle 21.20 al Cinema in Giardino di Riccione per la serie Gli Oscar verrà proiettato "Vice - L'uomo nell'ombra", il film diretto dal Premio Oscar Adam McKay che racconta in modo inedito e non convenzionale l'ascesa al potere dell'ex vicepresidente degli USA Dick Cheney (Christian Bale), da stagista del Congresso a uomo più potente del pianeta. Un uomo riservatissimo che ha cambiato il mondo come pochi leader negli ultimi cinquant’anni.

Attraversando mezzo secolo, il complesso viaggio di Cheney, da operaio elettrico del rurale Wyoming a Presidente de facto degli Stati Uniti, offre una prospettiva interna, a volte amara e spesso inquietante, sull'uso e l'abuso del potere istituzionale. Guidato dalla sua straordinaria e fedelissima moglie, Lynne (Amy Adams), e avendo come mentore il brusco e spavaldo Donald Rumsfeld (Steve Carell), Cheney si insinua nel tessuto politico di Washington DC durante l'amministrazione Nixon, diventando Capo dello Staff della Casa Bianca sotto Gerald Ford e, dopo cinque mandati nel Congresso, Segretario alla Difesa per George Bush padre. Nel 2000 rinuncia alla sua posizione di C.E.O. di Halliburton per ricoprire il ruolo di vicepresidente di George W. Bush (Sam Rockwell), con l'implicito accordo che avrebbe esercitato un controllo quasi totale. Un co-presidente in tutto e per tutto, tranne che per il nome. Le astute e segrete manovre politiche di Cheney hanno modificato il panorama politico americano in modi che continueranno a riecheggiare per i decenni a venire.

In caso di maltempo Cinema in Giardino si trasferisce al Cinepalace.

Costo del biglietto 5 euro, mentre per le anteprime è 7 euro (ridotto a 6 euro per over 65 e under 12).

Si può raggiungere l’arena di Cinema in Giardino con il trenino (sconto di un euro sul biglietto per chi si presenta con il ticket del trenino).