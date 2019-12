Festa di fine anno con i My Little Pony a Riccione Alba. Lunedì 30 dicembre si festeggia con la magia ai Giardini dell’Alba dalle 15 giochi, laboratori e tante sorprese. Tra le attività: area gioca e colora; decorazione bacchette magiche e laboratori Unicorno; Play and Fun area, un'area di gioco libero in cui potrete modellare formine e dolcetti natalizi in pasta di zucchero e in Play-Doh; Corner make Up & Hairstyle dove farvi truccare e pettinare come delle vere Pony pronte per le feste e Area PhotoShooting dove farvi scattare una foto con accessori Ponici natalizi

Alle alle 16.30 e alle 17.30 sarà possibile incontrare Pinkie Pie e Rainbow Dash, scattare con loro una fotografia e scatenarvi in una magica Xmas Dance per festeggiare il nuovo anno.

E' possibile mandare email con oggetto "MLP Riccione Alba” a mlp@leftloop.com e ritirare un gadget durante l'evento.Ingresso gratuito



Info e dettagli: 0541-1741826