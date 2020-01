Alla casetta di Babbo Natale uno spettacolo di narrazioni e meraviglie

Racconti e Meraviglie domenica 5 gennaio dalle ore 16 di e con Vladimiro Strinati. La Biblioteca Comunale invita tutti i bambini (dai 4 anni in su) e le loro famiglie nella Casetta di Babbo Natale di viale Ceccarini allo spettacolo di narrazione con oggetti e figure. Lo spettacolo è una selezione di fiabe e leggende legate alle stranezze e alle meraviglie del repertorio emiliano romagnolo. La Marietta di legno, una variante di Cenerentola, il Nano di Culichitidogna, la favola delle tre ochine, sono alcune delle storie che verranno narrate. Raccontare una storia, una fiaba antica o moderna è sempre un momento particolare, di trasmissione di un "sapere", di un piacere di ascoltare e vedere, di sospensione del tempo per entrare in altri mondi: “...il narratore di fiabe sfugge con una sorta d’istintiva furberia: lui stesso crede forse di far solo delle variazioni su un tema; ma in realtà finisce per parlarci di quel che gli sta a cuore”. (Italo Calvino, Fiabe italiane Introduzione). Lo spettacolo dura 50 minuti ed è adatto per ogni tipo di pubblico a partire dai 4 anni. Consulenza alla messa in scena: Danilo Conti; oggetti e figure: Margherita Conventi. Ingresso libero (fino alla capienza massima consentita)

Due repliche: alle ore 16 e alle ore 17