Bimbobell show, magie e divertimento per tutti i bambini

A Riccione Paese Marcello Turroni, in arte Bimbobell, regalerà con il suo scoppiettante “Bimbobell Show Magico Natale” due ore di contagiosa allegria per tutti i bambini e adulti presenti. Musica, giochi, magie, lancio di neve, regali e cappellini natalizi per tutti. Sabato 7 dicembre a Riccione Paese, in Piazza Matteotti ore 16,30. Organizzazione evento a cura dei Commercianti e Attività di Riccione Paese.