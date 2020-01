Al Play Hall la festa di carnevale con merenda, giochi e premi

Sabato 9 febbraio al Play Hall si svolgerà la tradizionale Festa di Carnevale, organizzata dall’Amministrazione Comunale e dai Centri di Buon Vicinato. Dalle ore 16 si parte con musica dal vivo, giochi e merende per i più piccoli per arrivare alla cena e intrattenimento musicale a cura dei Centri di Buon Vicinato dalle ore 19. Nel pomeriggio si terranno le attività dedicate ai bambini con la premiazione finale delle tre maschere più belle. I nonni dei Centri di Buon Vicinato prenderanno nuovamente parte e in maniera attiva allo svolgimento di questo appuntamento organizzato per festeggiare il Carnevale 2020 e rivolto a tutta la città. Un invito a partecipare numerosi lo rivolge a tutti dall’assessore e vice sindaco Laura Galli: “E’ una grande feste e un momento di socialità in cui tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. Un appuntamento che diverte i bambini e i nonni allo stesso tempo”.