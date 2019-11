Nella Perla Verde arriva Babbo Natale per raccogliere le letterine

Dopo l’apertura del villaggio natalizio e della pista di ghiaccio che, con un suggestivo spettacolo di luci, suoni e danze, ha acceso ufficialmente la magia delle feste, Riccione Ice Carpet festeggia, sabato 30 novembre alle ore 17, l’arrivo di Babbo Natale. A partire da sabato pomeriggio il personaggio più amato dai bambini, icona magica dei desideri e dei sogni da realizzare, prende dimora nella casetta-igloo a due passi dal mare, dove viale Ceccarini si schiude su piazzale Roma e abbraccia il mare d’inverno. L’arrivo di Babbo Natale sull’Ice Carpet sarà una sorprendente e allegra sfilata sotto il cielo di luci e musica del villaggio natalizio. Ad accompagnare la sua permanenza riccionese ci saranno i simpatici Elfi che accoglieranno i bambini e le famiglie nella boule de neige trasparente piena di doni e sorprese.

La casetta di Babbo Natale diventa così un luogo incantato in un divertente calendario di spettacoli, letture animate, laboratori creativi per bambini e famiglie fino al 5 gennaio con l’evento speciale della rassegna Che storie!, a cura della Biblioteca Comunale che porta in scena Racconti e meraviglie, uno spettacolo di narrazione, oggetti e figure. I bambini potranno incontrare Babbo Natale nella sua casetta-igloo e lasciargli la letterina dei desideri ogni sabato e domenica dal 30 novembre al 26 dicembre. Nelle giornate del 28, 29 e 31 dicembre e dell’1°, 4 e 5 gennaio la casetta sarà animata con tante iniziative per i più piccoli. Il 6 gennaio, nel tardo pomeriggio, arriva sull’Ice Carpet la Befana che, dopo la festa a lei dedicata a Riccione Paese dalle ore 15 con la distribuzione delle calze piene di dolcetti, saluta i bambini e chiude ufficialmente la casetta magica. Ma non sarà certo l’amatissima vecchina a portarsi via la magia del Natale a Riccione. Il programma dell’Ice Carpet continua fino al 19 gennaio con gli spettacoli e gli eventi in musica, la pista di ghiaccio, il villaggio delle casette balneari e il light show del passage incantato di viale Ceccarini che si può ammirare dal lunedì al venerdì ad ogni ora dalle ore 16:30 alle 20:30 e sabato e domenica fino alle 23:30.