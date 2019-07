Cinema in giardino, un'estate sotto le stelle tra anteprime, ospiti vip e l'omaggio a Zeffirelli

Non si può dire che sia completamente estate senza il cinema all’aperto, un appuntamento che segna le serate calde della bella stagione, che trasforma in sale cinematografiche piazze, arene e giardini, una rassegna sempre molto attesa dal pubblico riccionese e dai turisti. Come ogni anno, al termine delle giornate estive di cinema di Ciné, comincia la programmazione delle proiezioni en plein air, anche per questa edizione curate dall’assessorato al turismo, cultura, sport eventi del Comune di Riccione insieme a Giometti Cinema.

Nell’artwork scelto in questa edizione per raccontare Cinema in Giardino, l’autrice, Francesca Ballarini – illustratrice marchigiana che tra le altre cose dal 2012 cura l'immagine per il Macerata Opera Festival - Arena Sferisterio - ha deciso di rappresentare la grande bellezza del cinema sotto le stelle mettendo al centro lo schermo, con un cielo di luna e astri che guarda il pubblico mentre il pubblico è concentrato sulla magia di quel che accade non solo davanti ma tutto intorno a sé, in un gioco di rimandi che ci permette di viaggiare tra emozioni e passioni, riso e commozione. Quest’anno la programmazione è ancora più ambiziosa, combina felicemente top film della stagione appena passata come Green Book o Bohemian Rhapsody con le prime visioni, come ad esempio Il Re Leone, ma con una particolare attenzione a tutti i generi, per la prima volta scanditi con serate a tema. Ci sarà quindi la giornata con i film per bambini e famiglie, quella in omaggio alla commedia, quella dedicata agli Oscar e ai film musicali, un filone particolarmente felice in quest’ultimo periodo. Nella serata conclusiva dell’edizione 2019 è stato riservato un omaggio particolare a Franco Zeffirelli, il Maestro da poco scomparso che ci ha lasciato in eredità capolavori assoluti come Romeo e Giulietta (1968), il film protagonista in chiusura di rassegna il primo settembre.

Da segnalare martedì 30 luglio in occasione della proiezione del film Solo cose belle la presenza del regista Kristian Gianfreda e venerdì 23 agosto Piero Maggiò e Mirko Casadei special guest che presenteranno Tutto liscio, la pellicola di Igor Maltagliati che racconta la storia di Brando Brown (Piero Maggiò) un cantante neo melodico di terza generazione. Venerdì 30 agosto sarà invece ospite l’attore Paolo Calabresi ad introdurre la visione di Genitori quasi perfetti. Calabresi tornerà a Riccione anche il 16 dicembre sul palcoscenico dello Spazio Tondelli insieme a Serena Autieri con La menzogna, un originalissimo vaudeville contemporaneo. Anche per questa estate si potrà raggiungere l’arena di Cinema in Giardino con il trenino (sconto di un euro sul biglietto per chi si presenta con il ticket del trenino). Il costo del biglietto si conferma a 5 euro, mentre per le anteprime è 7 euro (ridotto a 6 euro per over 65 e under 12). L’abbonamento, escluse le anteprime, comprende 5 film al prezzo di 20 euro.

Il programma

Sabato 27 luglio Mia e il leone bianco (per famiglie)

Domenica 28 luglio Dolor y gloria

Lunedì 29 luglio Wonder park (per ragazzi)

Martedì 30 luglio Solo cose belle (Ospite il regista Kristian Gianfreda)

Mercoledì 31 luglio Sette uomini a mollo

Giovedì 1 agosto Green book

Venerdì 2 agosto Bohemian rhapsody

Sabato 3 agosto Il viaggio di Yao (per famiglie)

Domenica 4 agosto Il traditore

Lunedì 5 agosto 21:20 Zanna bianca

Martedì 6 agosto Ma cosa ti dice il cervello

Giovedì 8 agosto La favorita

Venerdì 9 agosto A star is born

Sabato 10 agosto 10 giorni senza mamma

Domenica 11 agosto Stanlio e Ollio

Lunedì 12 agosto Dragon Trainer: il mondo nascosto

Martedì 13 agosto Non ci resta che il crimine

Venerdì 16 agosto Rocketman

sabato 17 agosto Dumbo

Domenica 18 agosto Domani è un altro giorno

Lunedì 19 agosto Smallfoot. Il mio amico delle nevi

Martedì 20 agosto Parlami di te

Anteprima mercoledì 21 agosto Il Re leone

Giovedì 22 agosto Roma

Venerdì 23 agosto Tutto liscio (Ospiti Piero Maggiò e Mirko Casadei)

Sabato 24 agosto Aladdin

Domenica 25 agosto Un'avventura

Lunedì 26 agosto Pets 2. Vita da animali

Martedì 27 agosto Momenti di trascurabile felicità

Mercoledì 28 agosto 2Tutti pazzi a Tel Aviv

Giovedì 29 agosto Vice. L'uomo nell'ombra

Venerdì 30 agosto Genitori quasi perfetti (Ospite l'attore Paolo Calabresi)

Sabato 31 agosto Il ritorno di Mary Poppins

Evento chiusura domenica 1 settembre Romeo e Giulietta (Omaggio a Franco Zeffirelli)