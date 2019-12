Il concerto degli auguri con Ezio Bosso: un maxi schermo per un perdere l'evento

Domenica 29 dicembre torna un appuntamento importante per Riccione, un evento atteso, seguito e amato, che negli ultimi anni ha visto salire sul palco riccionese nomi di chiara fama come Giovanni Allevi, Gino Paoli e Danilo Rea. Ezio Bosso dirigerà la Europe Philharmonic Orchestra, per un live evento unico lungo tre giorni: l'esibizione del 29 dicembre al Palazzo dei Congressi sarà infatti anticipata dalle prove aperte al pubblico che si terranno il 27 e il 28 dicembre allo Spazio Tondelli, la sala teatrale della Città di Riccione. I biglietti sono andati a ruba e per questo l'amministrazioni allestirà un maxi schermo il 29 dicembre, in piazzale Ceccarini, che proietterà in diretta il Concerto degli Auguri.

Il Maestro Bosso in veste di direttore è reduce da una lunga serie di trionfi alla testa di alcune delle migliori orchestre italiane e internazionali, quali l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, l’Orchestra Filarmonica del Teatro La Fenice di Venezia, l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, la Georgian State Opera and Ballet, sempre coronato dal plauso di critica e pubblico, standing ovation e infiniti minuti di applausi. Ezio Bosso è testimone e ambasciatore internazionale dell’associazione Mozart 14, eredità ufficiale dei principi sociali e educativi del Maestro Claudio Abbado, una conferma dell’impegno didattico e sociale di Bosso. Il suo ruolo centrale nel panorama contemporaneo della musica e dello spettacolo è stato recentemente ribadito dal milione di ascolti ottenuti dalla trasmissione televisiva Che storia è la musica e dal clamoroso sold out di 14 mila presenze per il suo debutto all’Arena di Verona ad agosto 2019.

Le prove aperte al pubblico della Europe Philarmonic Orchestra diretta da Ezio Bosso in programma il 27 e il 28 dicembre sono a ingresso libero fino ad esaurimento posti. La prenotazione telefonica si è tenuta nei giorni 16 e 17 dicembre, dalle ore 9 alle ore 15.