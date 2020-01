La storia è servita con "l'archeologia del gusto", tra assaggi e conferenze

A Riccione torna "Archeologia del gusto. La storia è servita” con tre nuovi appuntamenti del 2020 che fanno seguito alle cinque precedenti edizioni di conferenze dedicate all’archeologia organizzate dal Museo del Territorio. Per il secondo anno si è deciso di raccontare al grande pubblico le abitudini alimentari e conviviali di differenti civiltà del passato utilizzando principalmente le fonti archeologiche. Prosegue la collaborazione con l’Istituto Alberghiero “S. Savioli” di Riccione, che grazie ai suoi professori e studenti ci farà riscoprire sapori e cibi del passato rinnovando antiche ricette suggerite dai tre relatori invitati quest’anno.

Si inizia domenica 19 gennaio alle ore 17.30 al Palazzo del Turismo con la conferenza “Le prime ricette della storia. La cucina in Mesopotamia tra mito e buongusto” del Professore dell’Università degli Studi di Genova Paolo Brusasco. Il Professore, che i nostri utenti hanno già conosciuto nel 2016 quando fu invitato per raccontare le devastazioni subite dal patrimonio storico-artistico dell’Iraq ad opera dell’Isis, è uno dei massimi esperti dell’area mesopotamica e ha pubblicato numerosi volumi fra cui ricordiamo: Babilonia. All’origine del mito e Dentro la devastazione. L’Isis contro l’arte di Siria e Iraq. Pietanze dedicate ad alcune divinità del pantheon sumero saranno illustrate durante la conferenza e poi gustate a tavola alle ore 20 presso la scuola di via Piacenza. Durante la prima serata le pietanze saranno accompagnate dall’effervescente Ninkasi, birra prodotta ad hoc dal Birrificio del Catria seguendo le indicazioni del Prof. Brusasco. L’inno alla dea Ninkasi “la signora che prepara la birra”, inciso su una tavola cuneiforme d’argilla risalente al 1800 a.C., riporta la ricetta di una profumata birra al sentore di datteri che ha ispirato la bevanda proposta agli appassionati di archeologia durante la cena inaugurale.

Il 2 febbraio il Professor Davide Domenici, Università degli Studi di Bologna, presenterà “Cibi indigeni, dall’America alle nostre tavole” illustrando le origini di cibi ormai comuni sulle nostre tavole mentre il 14 febbraio la Professoressa Chiara Visconti dell’Università “L’Orientale” di Napoi concluderà la kermesse con una relazione dedicata al Giappone dal titolo “Il pranzo di Himiko: alle origini della cultura culinaria giapponese”. Tutte le conferenze sono ad ingresso gratuito mentre le degustazioni presso l’Istituto Alberghiero Savioli hanno un costo di € 18,00 e vanno prenotate in museo dal martedì al giovedì 9-13 e giovedì pomeriggio dalle 15 alle 18 per maggiori informazioni telefonare allo 0541 600113 oppure scrivere a museo@comune.riccione.rn.it.