Deejay on stage, rush finale con Gazzelle, Levante e The Kolors

Dopo le bellissime piazze gremite delle ultime due date sono in arrivo le tre serate conclusive dell’edizione 2019, quelle del 22, 23 e 24 agosto. Giovedì 22 agosto tornano sul palco di Radio Deejay gli Street Clerks, la resident band dello scorso anno, fiorentini doc ma da tempo in trasferta a Milano dove accompagnano il salotto televisivo della trasmissione Sky E poi c’è Cattelan, un’ottima occasione per ascoltare il singolo Ho fame fresco di stampa. Insieme a loro Joan Thiele, la cantautrice di origini metà italiane e metà svizzero-colombiane interprete del nuovo azzeccatissimo e originale brano Le vacanze. Durante la serata inoltre salirà sul palco un ospite a sorpresa.

Venerdì 23 agosto è la volta di un trio straordinario composto per l’occasione dal giovane cantautore di culto Gazzelle, che sta registrando un sold out dietro l’altro, Levante, cantautrice del nuovo pop italiano e icona di stile, che, dopo 3 album di successo per pubblico e critica e due libri bestseller, è tornata con il nuovo singolo Andrà tutto bene, e Coma Cose, il duo musicale più fresco del momento dalla travolgente popolarità che ha avuto origine su YouTube.

Gran finale sabato 24 agosto con la serata in cui verrà proclamato il vincitore di Deejay On Stage e avrà come special guest l’amatissima band dei The Kolors e il duo di dj di fama mondiale Merk & Kremont.