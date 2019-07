Riccione Estate Danza, coreografi internazionali, show e musica

Dal 15 al 19 luglio 2019 la danza internazionale si dà appuntamento al Palazzo dei Congressi e al Palazzo del Turismo di Riccione con 35 coreografi di fama internazionale impegnati in un ricco programma di oltre 90 lezioni di classica, modern, contemporary, hip hop, laboratori, corsi di formazione, contest e spettacoli.

Riccione Estate Danza, giunto all’undicesima edizione e organizzato da Cruisin’, è l’evento di riferimento per tutti i ballerini che scelgono la formazione di grande livello e che vogliono accrescere il loro talento scoprendo nuovi orizzonti.

La nuova edizione presenta 35 docenti di fama internazionale pronti a mettere la loro professionalità al servizio di ballerini provenienti da tutt'Italia in una non-stop di lezioni di danza classica, modern, contemporanea e hip hop: un cast internazionale unico, per una settimana di studio full immersion.

Di grande prestigio i docenti presenti tra i quali:

dall’Inghilterra Lukas McFarlane ballerino di grandi star come Taylor Swift e Celine Dion coreografo di numerose trasmissioni televisive come “Eurovision” e “X Factor”, “So You Think You Can Dance”, vincitore del premio “Ireland’s best dance” e Tobias Ellehammer regista e coreografo concettuale conosciuto a livello mondiale per il suo video musicale tributo a "Black or White" di Michael Jackson, diventato virale su YouTube con oltre 20 milioni di visualizzazioni;

dalla Francia i riferimenti dei diversi stili dell’hip hop Queensy, Alfreda Zamounda, Malkom, Creesto e Michael Cassan docente presso lo Studio Harmonic e presso l'International Dance Academy di Parigi;

dalla Svizzera uno dei maggiori esponenti della dancehall Animal; da Los Angeles Dolores Ninja un grande talento di origine italiane diplomatasi al Broadway Dance Center internazionale, vincitrice dei maggiori contest mondiali e docente presso diverse scuole di danza americane.

A completare il cast i maggiori riferimenti italiani dei diversi stili: Daniele Ziglioli fondatore della compagnia zed (K) Kontemporaryline, docente all'accademia Dancehaus e all’Accademia Kataklò; Rosanna Brocanello, direttrice artistica del centro coreografico Opus Ballet di Firenze, Simonetta Vaccara Reynaud direttrice del centro di formazione Artedanza di Padova, Alessia Gatta Direttrice Artistica della [Ritmi Sotterranei] contemporary dance company e docente dell'Mc Hip Hop School Cruisin' e Macia Del Prete talento creativo, coreografa tra le più innovative nel panorama artistico contemporaneo.

Per i ballerini più giovani torna il WE DANCE il campus targato Cruisin’ rigorosamente riservato ai minori di 14 anni: una settimana di lezioni e divertimento dove i ragazzi avranno la possibilità di studiare classico, modern, hip hop, house, videodance e breakdance con i migliori coreografi del panorama nazionale.

Mercoledì 17 luglio 2019 dalle ore 21.00 Piazzale Ceccarini si trasforma in un grande “cerchio”, lo scenario street all’interno del quale si sfidano i giovani streedancers a colpi di hip hop. In scena anche un dj, un Mc e una giuria per dare vita ad un vero battle freestyle ricco di emozioni e divertimento che accende l’attenzione sui giovani appassionati e talentuosi.

Ingresso al pubblico gratuito.

Giovedì 18 luglio dalle ore 21.00 in Piazzale Ceccarini ritorna l’appuntamento con Dancexperience “Premio al talento”: il concorso riservato a ballerini di danza modern-contemporanea e hip hop.

Un grande evento che ha visto protagonisti nelle passate edizioni giovani talenti che hanno intrapreso importanti carriere professionali.

Anche quest’anno i ballerini provenienti dalle diverse regioni italiane, e scelti tramite una preselezione, portano sul palco performance innovative create per conquistare il giudizio di una prestigiosa giuria. La serata ospita anche le performance di diversi testimonial nazionali e internazionali capaci di rappresentare i diversi stili della danza.

Ingresso al pubblico gratuito.

È possibile partecipare agli stage di Riccione Estate Danza e We Dance iscrivendosi presso il Palazzo dei Congressi di Riccione.

Info e programma completo sul sito www.riccioneestatedanza.com