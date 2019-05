Al parco degli Olivetani giochi e attività per la Festa della famiglia

Sabato 25 Maggio 2019 al Parco degli Olivetani a partire dalle ore 16. si svolgerà la Festa della Famiglia, organizzata dall’assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Riccione. Il mese di maggio da qualche anno è dedicato alle famiglie, grazie al progetto che vede impegnati il Centro per le Famiglie Distrettuale e i 13 Comuni della zona Sud, con il supporto di AUSL Romagna, nella realizzazione di un calendario ricco di iniziative che mettono al centro la famiglia, attraverso incontri informativi, esperienze divertenti, laboratori, momenti di intrattenimento e gioco rivolti ai genitori e ai figli.

La festa di sabato pomeriggio si svolgerà al Parco degli Olivetani, nuova porta di ingresso a Riccione Paese che attraverso l’arboreto Cicchetti, le ciclabili, il porto e la zona mare, andrà a costituire un unicum collegato su più parti del territorio. Sono previste moltissime attività tra cui il laboratorio teatrale (alle 17.00 negli spazi della ex fornace), la lettura Il parco delle storie, a cura del gruppo delle lettrici volontarie della Biblioteca Comunale (ore 16.00), una merenda, il laboratorio dei genitori della scuola dell’infanzia di Riccione, coordinati da Giovanni Casadei, presente con lo spettacolo di teatro “Una zuppa di….”..

Ci sarà inoltre la possibilità di fare un pic-nic, grazie alla collaborazione del Comitato Riccione Paese, con i giochi di una volta de Lo Scombussolo e la possibilità per i più piccoli di cavalcare i pony e il grande Gioco dell’oca. Inoltre alle 16.00 è previsto uno spettacolo nell’arena del parco interpretato dagli allievi dell’acrobatica del Gruppo della Ginnastica di Riccione in occasione dei festeggiamenti dei 30 anni dell’associazione. Una festa in continuo rinnovamento che sperimenta alcune novità frutto della freschezza e dell’entusiasmo del Comitato di Riccione Paese con l’arrivo anche di Food Truck. In caso di maltempo tutte le attività si trasferiscono nella palestra di viale Bergamo a San Lorenzo.