Festival del benessere: incontri, eventi e lezioni fitness

Il Festival del Benessere, ideato e promosso da Cruisin’, è uno spazio tempo di conoscenza e condivisione dove il corpo e la mente si fondono spontaneamente con i concetti di benessere, prevenzione e salute. Un evento itinerante nei luoghi del benessere, finalizzato alla prevenzione e alla promozione di un sano stile di vita.

L’appuntamento con il Festival del Benessere 2019 è in programma il 20 e 21 luglio al Marano Beach di Riccione (zona 135-136): due giornate ricche di lezioni, trattamenti olistici e incontri per vivere esperienze di benessere uniche.

Marano Beach è una nuova idea di spiaggia moderna e accogliente dove personale altamente qualificato ti introdurrà nell’ambiente esclusivo, dominato dal bianco del legno e dal verde delle palme, accanto al blu delle piscine e degli idromassaggi. Dalla SPA sul mare, alle piscine al Marano Beach troverai ampi spazi e un luogo per ogni tipologia di esigenza, così se vorrai potrai rilassarti alla ricerca di una pausa rigenerante, oppure immergerti nel ricco programma di ginnastica per tutti i gusti.

I migliori docenti nazionali targati Cruisin' daranno vita ad una maratona fitness&wellness proponendo nell’arco delle giornate diverse attività tra le quali: stretching, acqua gym, funzionale e le lezioni degli innovativi programmi XTEMPO creati da professionisti del fitness per garantire un allenamento efficace ed entusiasmante.

Dopo una piacevole ed efficace attività fisica sarà possibile immergersi nei fantastici percorsi emozionali e nelle effervescenti vasche saline del Marano Beach.

Dal mattino, per tutta la durata della manifestazione saranno a disposizione dei partecipanti e dei visitatori, professionisti ed operatori olistici certificati che offriranno consulenze e trattamenti individuali. Verranno allestite delle postazioni per ognuno di loro per poter godere al meglio di diverse proposte tra le quali: il massaggio linfatico, la consulenza di posturologia e la valutazione del sistema nervoso autonomo.

Programma su www.festivaldelbenessere.it

PROGRAMMA OLISTICO

Massaggio linfatico

con Giuliana Forni, operatore olistico

Come può un rituale di massaggio indiano per il corpo restituire per quell’attimo la felicità e di entusiasmo per tornare a percepire lo spettacolo che è la vita?

Ebbene sì... Durante il massaggio indiano lo stress accumulato e le tossine della mente si dissolvono velocemente. Un massaggio completo per il corpo con un buon olio caldo agisce come un ricaricatore potente e un ringiovanente di mente e corpo.

Massaggio lifting viso

con Giuliana Forni, operatore olistico

Con le tecniche della medicina cinese e della riflessologia, si riescono a distendere le linee espressive ed ottenere un visibile effetto lifting su tutto il viso. Il rilassamento che dona il massaggio è davvero una carezza per l’anima ed il corpo. Sul nostro viso si accumula l’effetto della stanchezza e delle preoccupazioni, regalati un attimo per dimenticare ogni cosa.

Terapia del suono

con Walter Barone, operatore olistico

Terapia individuale per il benessere psicofisico della persona, rivolta a tutti coloro che hanno problemi di stress, di insicurezze, paure e blocchi energetici che non ci permettono di vivere a pieno la vita di tutti i giorni, o semplicemente per chi ha voglia di sperimentare nuove emozioni e stare bene attraverso sonorità insolite.

Massaggio

Rilassante - Drenante - Defaticante - Tonificante

con Claudio Malenotti, operatore olistico

Rilassante: manovre mirate a sciogliere le tensioni, distendere la muscolatura ed incrementare la mobilità articolare, effetti su sistema nervoso, circolatorio, cute.

Drenante: rimodellante, per edemi, gonfiori, difese immunitarie, stipsi, tensioni, cefalee, formicolii.

Defaticante: post-gara, manovre mirate a distendere la muscolatura, decongestionante, defaticante.

Tonificante: relativamente energico e stimolante, per muscolatura ipotonica, prepara alla gara, preventivo di infortuni, combatte le aderenze e favorisce la mobilità articolare.

Consultazione AURA-SOMA ®

con Sara Mantovani, operatrice olistica

Diventa tutto ciò che sei. Lasciati attrarre dai colori di cui hai bisogno. Per chi desidera acquisire il proprio potere, ed elevare se stesso/a ad una pienezza e benessere totale. Affidati alla tua intuizione; i colori da cui ti senti attratta/o sono quelli di cui hai bisogno. Insieme, osserveremo i colori da te scelti ed esploreremo i loro significati, nel contesto e nella profondità del tuo viaggio personale, per scoprire come costruire e mantenere felicità e vitalità nella tua vita quotidiana. Il tuo corpo conosce, a livello istintivo, di cosa ha bisogno per prosperare. Noi crediamo pienamente che nessuno possa conoscerti meglio di te stesso.

Riflessologia Plantare

con Maurizio Aiello, operatore olistico

La riflessologia plantare è una tecnica mediante la quale si ristabilisce l’equilibrio energetico del corpo, servendosi di un particolare tipo di massaggio che, attraverso la stimolazione e compressione di specifici punti di riflesso sui piedi, relazionati energicamente con organi e apparati, consente di esercitare un’azione preventiva e d’intervento su eventuali squilibri dell’organismo.



Massaggio Tradizionale Svedese

con Maurizio Aiello, operatore olistico

Il massaggio svedese è un massaggio classico occidentale. Generalmente viene eseguito su tutto il corpo, ma avendo manovre abbastanza libere fra loro e sequenze non rigide, può essere eseguito anche solo su singole parti.

È considerato decontratturante, rilassante, tonificante e drenante. Agisce anche sul circolo emolinfatico ed è utile nella prevenzione di adipe e cellulite. Si esegue con olio da massaggi e generalmente su lettino.

Trattamento Vibrazionale

con Gabriele Chiantello operatore olistico

Trattamento vibrazionale con sonorità della terra, per innalzare la frequenza del cuore, e ritrovare armonia, pace, e chiarezza.....

Consulenza di Posturologia

con Alessandro Piva, trainer specializzato

La posturologia studia i rapporti tra la postura del corpo e determinate patologie che ne derivano.

Alcuni recettori come la pelle, l’occhio, l’orecchio, il piede, le cicatrici, la mandibola, se squilibrati potrebbero alterare la postura dell’individuo causando posizioni corporee scorrette che, se in un primo tempo risultano anche asintomatiche, nel tempo potrebbero causare disturbi riferibili ad altre parti del corpo anche lontane dal recettore in questione.

Mettiti a dieta scientificamente

con Giovanni Mattone, trainer specializzato

Lo stress riduce il respiro, l’ossigeno cala e la persona degrada i muscoli, acidifica i tessuti e consuma l’osso. Insieme a debolezza, aumenterà di peso in grasso. C’è un modo scientifico per ripristinare la miscela di ossigeno, valutare il sistema nervoso autonomo e riportare la miscela di aria respirata alla normalità con il biofeedbak respiratorio. Qualunque dieta altrimenti sarà un fallimento.



PROGRAMMA CONFERENZE

LO STRESS CRONICO ALTERA LA COMPOSIZIONE CORPOREA

lo stress come principale fattore di sovrappeso e cellulite, come una corretta respirazione può cambiare la tua forma fisica con poco sforzo

con Giovanni Mattoni, operatore olistico



COME GESTIRE L’ANSIA NELLA NOSTRA VITA QUOTIDIANA

L’Ansia, questa emozione che oggi è diventata una costante nella vita di ognuno di noi, può benissimo essere eliminata, o quanto meno gestita al meglio. Vieni a scoprire come fare.

con Maria Angela Rossi, operatore olistico



NUTRIZIONE E LIVELLI ORMONALI

quello che mangi abitualmente influisce sui tuoi livelli di ormoni. L’inquinamento, la scelta ripetuta di alcuni cibi, la trasformazione eccessiva di ciò che troviamo a disposizione nei negozi fa innalzare in modo drastico il livello di tossicità tollerato dal nostro corpo. Come minimo ingrassiamo, oppure ci ammaliamo. Parliamo insieme di come riequilibrarci

con la dottoressa Marta Zoratti

LA MEDITAZIONE

Trovare uno spazio quotidiano per se stessi e per ritrovare il proprio Centro. A cosa serve, come poterla praticare, dove ma soprattutto quando. Se sei incuriosito da questa nuova ma in realtà antichissima pratica, ti aspetto per parlarne insieme e suggerirti come cominciare.

con Valentina Maccolini, operatrice olistica

BAGNO SONORO

- workshop di armonizzazione sonora con tamburo sciamanico -

nella simbologia sciamanica il tamburo è il battito del cuore ed il suo suono ci fa vibrare insieme ad esso ed al cosmo intero, è il linguaggio che unisce padre cielo a madre terra, che si esprime con la potente voce del tuono!

con Gabriele Chiantello, operatore olistico

Sabato pomeriggio a conclusione della giornata ore 18:30

con Walter Barone, operatore olistico

Domenica pomeriggio a conclusione della giornata ore 18:30



PROGRAMMA FITNESS&WELLNESS

sabato 20 luglio e domenica 21 luglio

09.30/10.00 risveglio muscolare

11.30/12.00 xtempo aqua

16.00/16.30 Aquadance

17.00/17.30 crosswell funzionale

17.30/18.00 Stretching

Le lezioni, il fitness e il bagno sono a ingresso gratuito.