L'epopea turistica di Riccione, tra la celebre viale Ceccarini e la canzone di Dino Sarti

Dopo le prime due serate, quella con Angelo Chiaretti, nella sua veste di storico sulle tracce di Leonardo Da Vinci e quella con la scrittrice e poetessa Isabella Leardini, il prossimo appuntamento (venerdì 2 agosto ore 21) avrà come protagonista proprio Riccione e la sua straordinaria epopea turistica, riletta a partire dalla celebre canzone del cantautore bolognese Dino Sarti datata 1974: Viale Ceccarini Riccione.

Un brano, oggi si direbbe un “tormentone”, che fissa in parole e musica il fascino e le ragioni del successo turistico della Perla Verde: viale Ceccarini Riccione, più che una via un’istituzione canta Sarti, inserendo nel testo dialoghi tra turisti e ironici luoghi comuni di stampo balneare. Ricco il parterre degli ospiti, introdotti e intervistati da Alessandro Formilli: Vittorio Costa, Maddalena Fano Medas, Luciano Luzzi, Maddalena Piccari, Armando Semprini, Edmo Vandi.

L'evento è in programma in piazzetta Parri, nell'ambito della rassegna Riccione paese dei libri. Al termine della conversazione una dolce sorpresa offerta dal Comitato d’area Riccione Paese. In caso di maltempo la serata si svolgerà nella sala conferenze del Centro della Pesa.