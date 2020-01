Mamme, pance e bimbi: in biblioteca incontri con le future mamme

La Biblioteca comunale di Riccione invita tutte le future e neo-mamme e papà a un incontro dedicato alla scoperta dei benefici della lettura ai bambini sin dai primi mesi di vita. L’appuntamento è per giovedì 23 gennaio alle ore 10 e nasce dalla collaborazione tra la Biblioteca comunale e il Consultorio familiare di Riccione, nell’ambito del Progetto nazionale Nati Per Leggere.

Nel corso dell’incontro verranno presentati i libri più adatti alle diverse fasce di età e i criteri su come orientarsi nel mondo dell’editoria per i più piccoli. Per rendere l’esperienza della lettura in famiglia un momento piacevole il genitore non deve possedere doti particolari di bravura o di tecnica ma è sufficiente seguire il testo e le figure, e intraprendere con il bambino una lettura ricca di scambi affettivi.

È documentato da molti studi, infatti, il beneficio che i bambini traggono dalla lettura ad alta voce: si sentono protetti, stimolati, amati e, più avanti negli anni, avranno più facilità a parlare e a leggere, comprenderanno meglio un testo scritto e saranno facilitati nel successo scolastico. Tra un adulto che legge con amore una favola e un bambino che ascolta si crea un legame affettivo che suscita grandi e forti emozioni attraverso la carezza del suono, il tono della voce, i silenzi. La lettura a voce alta fa quindi bene al bambino, lo rinforza, lo fa sentire protetto, migliora la qualità della sua vita. La partecipazione è libera e gratuita.