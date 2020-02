Madama Butterfly alla Spazio Tondelli

Allo Spazio Tondelli di Riccione si conclude la rassegna di spettacoli per ragazzi e famiglie La bellina. A sigillare un percorso ricco di proposte d’autore è Butterfly, terzo capitolo della trilogia dedicata a Giacomo Puccini dal collettivo teatrale Kinkaleri. Nelle prime due domeniche di febbraio la compagnia di ricerca toscana, tra le più apprezzate d’Italia, ha riproposto due classici dell’opera lirica, la Turandot e la Tosca, in versione per ragazzi (e non solo). Domenica 16 febbraio, alle 16.30, è la volta di un altro capolavoro, la Madama Butterfly. Il lavoro forse più celebre di Puccini viene presentato in una versione speciale, pensata per far scoprire anche ai più giovani l’attualità dell’opera lirica.

Esattamente come nell’originale, la Butterfly di Kinkaleri – liberamente tratta dalla Madama Butterfly di Puccini – è ambientata nel lontano Giappone di inizio Novecento. In questa terra di incanti e di misteri si incrociano le vite della geisha Butterfly e del suo futuro sposo Pinkerton, tenente di marina americano che tutto può avere. Con la dolcezza di chi crede nell’altro, Butterfly cede all’amore in modo totale, come totale è il capolavoro di Puccini. Da questa forma assoluta di amore trae spunto la messa in scena, costruita con colori e segni tipici dell’arte contemporanea. In un continuo ribaltamento di figure e sagome, il performer Marco Mazzoni interpreta i diversi personaggi della favola triste di Puccini, mentre Yanmei Yang, nei panni dell’incantevole Butterfly, ripropone dal vivo le arie più celebri dell’opera.

Prodotto da Kinkaleri e dal Teatro Metastasio – Stabile della Toscana, Butterfly ha una durata di 50 minuti ed è consigliato a partire dai 6 anni di età. Come tutti gli appuntamenti della rassegna La bellina – sezione per ragazzi e famiglie del cartellone La bella stagione – lo spettacolo ha un costo di ingresso di 6 euro (accesso gratuito per i bambini sotto i 4 anni).