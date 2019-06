Artigianato e street food all'officina creativa Wanderlust

Wanderlust Officina creativa è un evento dedicato alla creatività con un market dedicato ad artisti ed artigiani, truck food con proposte gourmet, spettacoli itineranti e la musica in diretta di Radio Bakery.

Installazioni artistiche, spettacoli, workshop e tanta musica per risvegliare l'anima creativa di tutti. L'appuntamento è a Riccione, all'ex Fornace in viale Einaudi.

Quando:

11-14 Luglio

18-21 Luglio

25-28 Luglio

Orario: 18:00/24:00