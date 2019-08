Omaggio a Lucio Battisti con due eventi tra musica e cinema, dall'alba al tramonto

Dall’alba al tramonto un’intera giornata dedicata a Lucio Battisti, con l’ultimo appuntamento del 2019 della rassegna Albe in controluce e la proiezione in serata del film Un’avventura. Cosa sarebbe successo se Battisti e Mogol fossero nati nel 1977? Avrebbero scritto le stesse canzoni? Supponendo per assurdo che avessero potuto creare uguali melodie e testi, i brani avrebbero avuto lo stesso successo se fossero usciti negli anni zero? E il sound sarebbe stato quello che tutti conosciamo o avrebbe subito l'influenza di rap ed elettronica?

Proviamo invece a capovolgere il quesito: cosa succederebbe se quattro artisti indipendenti nati tra il '74 e l'80 decidessero di rivisitare il repertorio immenso di Battisti-Mogol alla luce delle proprie esperienze musicali e autoriali? Se una band contemporanea volesse riportare sul palco canzoni incredibili che appartengono all'immaginario comune, reinterpretandole a suo modo?

Dopo lo straordinario successo dell’alba con Rossana Casale domenica 25 agosto (ore 5.30, Samsara beach 132) torniamo sulla spiaggia ad attendere il sorgere del sole con Leo Pari, voce, chitarra acustica, piano, Gianluca De Rubertis (Studio Davoli, Il Genio), voce, basso, piano, Dario Ciffo (Afterhours, Lombroso), voce, chitarra elettrica, e Lino Gitto (Dellera, Green Like July), batteria, quattro musicisti che si uniscono per eseguire canzoni indimenticabili come Ancora tu, Con il nastro rosa, Il tempo di morire, Mi ritorni in mente e tanti altri classici di Battisti-Mogol che hanno segnato la storia della musica italiana, senza tralasciare gemme più nascoste. Un omaggio al più grande musicista italiano di tutti i tempi, che si trasforma in uno spettacolo capace di coinvolgere e far cantare e ballare il pubblico di ogni età.

Questo appuntamento è stato fortemente voluto dal Samsara beach che, dopo il successo dello scorso anno con il concerto di Marina Rei e Paolo Benvegnù, ha deciso di promuovere e compartecipare attivamente all’iniziativa. Tutti i concerti di Albe in controluce sono a ingresso libero.

Domenica sera Cinema in giardino (ore 21.20) propone il film Un’avventura, di Marco Danieli, un musical per celebrare il genio di Lucio Battisti e raccontare una storia d'amore, seguendo le note delle sue canzoni e le Emozioni (per citare un capolavoro assoluto del repertorio dell’arista) che nei decenni hanno saputo suscitare. Il costo del biglietto d’ingresso è 5 euro, mentre per le anteprime è 7 euro (ridotto a 6 euro per over 65 e under 12). L’abbonamento, escluse le anteprime, comprende 5 film al prezzo di 20 euro. L’arena di Cinema in Giardino si può raggiungere anche con il trenino (sconto di un euro sul biglietto per chi si presenta con il ticket del trenino).