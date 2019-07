Libri, autori, persone e storie in piazzetta Parri fino al 2 agosto

Una nuova rassegna di incontri culturali nel cuore antico di Riccione Paese.

Un'occasione per ritrovarsi ad ascoltare racconti, storie di ieri o dell’altro ieri, tracce di libri, ricordi di personaggi o stringhe di parole. La piazzetta Parri, silenziosa e discreta: è il luogo scelto per ospitare la nuova rassegna di incontri culturali estivi all’aperto proposta dalla Amministrazione Comunale di Riccione in collaborazione con il Comitato Riccione Paese sotto il titolo Riccione Paese dei Libri. Libri autori persone storie.

Ad inaugurare il ciclo degli incontri in piazzetta Parri, venerdì 12 luglio alle ore 21, saranno Angelo Chiaretti, eminente storico e cultore di studi danteschi nonché Presidente Centro Studi Leonardeschi Dino Palloni, e Francesco Castellani curatore del Festival “Al tremolar de la marina”: assieme discuteranno le vicende di uno dei più grandi italiani di tutti i tempi: “Leonardo Da Vinci, uno di noi” seguendo ipotetiche ma non inverosimili tracce leonardesche in Valconca e, in particolare, a Mondaino. Venerdì 19 luglio, sempre alle ore 21, scrittrice e poeta Isabella Leardini, autrice del libro “Domare il drago” (Mondadori Editore) condurrà il reading “La poesia è una lingua magica: giovani poeti crescono” a cui interverranno giovani poeti del territorio.

Debora Grossi ed Eleonora Calesini - venerdì 26 luglio ore 21 - intervistate dalla giornalista Rita Celli, ripercorreranno assieme le dolorose vicende del sisma che ha distrutto L’Aquila e devastato quella regione d’Abruzzo. “Il movimento dei sogni: quello che la terra non ha distrutto” è il tema della serata e anche il titolo del libro scritto a due mani dalle due protagoniste.

Concluderà la rassegna, venerdì 2 agosto alle ore 21, una serata a più voci proposta e orchestrata da Alessandro Formilli sotto il titolo “Viale Ceccarini Riccione e Dino Sarti. Storia della canzone e del viale”. L’epopea della Riccione dei ruggenti anni Sessanta e Settanta seguirà il ricamo dei ricordi di alcuni dei protagonisti o testimoni di quegli anni, tra cui: Vittorio Costa, Maddalena Fano Medas, Luciano Luzzi, Maddalena Piccari, Armando Semprini, Edmo Vandi.

Il programma

Venerdì 12 luglio ore 21

Leonardo Da Vinci, uno di noi

Incontro con Angelo Chiaretti, Presidente Centro Studi Leonardeschi Dino Palloni. Modera Francesco Castellani, curatore del Festival “Al tremolar de la marina”



Venerdì 19 luglio ore 21

La poesia è una lingua magica: giovani poeti crescono

Reading condotto da Isabella Leardini autrice del libro “Domare il drago” (Mondadori)



Venerdì 26 luglio ore 21

Il movimento dei sogni: quello che la terra non ha distrutto

Debora Grossi ed Eleonora Calesini intervistate dalla giornalista Rita Celli



Venerdì 2 agosto ore 21

Viale Ceccarini Riccione e Dino Sarti

Storia della canzone e del viale

Intervengono: Vittorio Costa, Maddalena Fano Medas, Luciano Luzzi, Maddalena Piccari, Armando Semprini, Edmo Vandi. Presenta Alessandro Formilli



Al termine di ogni incontro una dolce sorpresa offerta dal Comitato d’area Riccione Paese