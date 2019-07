Libri, autori e storie con Isabella Leardini: un tuffo nella lettura a Riccione Paese

Prosegue la rassegna di incontri culturali nel cuore antico di Riccione Paese. La piazzetta Parri è il luogo scelto per ospitare la nuova rassegna di incontri culturali estivi all’aperto proposta dalla Biblioteca comunale di Riccione in collaborazione con il Comitato d’area Riccione Paese dal titolo Riccione Paese dei Libri. Libri autori persone storie. Dopo il primo incontro con lo storico e cultore di studi danteschi Angelo Chiaretti su Leonardo Da Vinci e le sue tracce in Valconca e a Mondaino, venerdì 19 luglio, sempre alle ore 21, sarà la volta della scrittrice e poeta riccionese Isabella Leardini, autrice del libro “Domare il drago” (Mondadori Editore). Sarà lei infatti a tirare le fila del reading “La poesia è una lingua magica: giovani poeti crescono” a cui interverranno giovani poeti del territorio.

Isabella Leardini è nata a Rimini nel 1978. Nel 2002 ha vinto la sezione inediti del Premio Montale. Ha pubblicato i libri La coinquilina scalza, edito nella collana Niebo curata da Milo De Angelis (La Vita Felice, 2004, IV ed.) e Una stagione d'aria (Donzelli, 2017). Le sue poesie sono pubblicate in diverse antologie in Italia e all'estero, tra cui Les Poètes de la Méditerranée (Gallimard, 2010) con traduzione di Jean Baptiste Para, e Nuovi poeti italiani 6 (Einaudi 2012) a cura di Giovanna Rosadini. E' direttore artistico del Festival della poesia giovane Parco Poesia e del premio ad esso legato. Si occupa di laboratori di scrittura poetica dedicati agli adolescenti. Nell’agosto 2018 ha pubblicato il libro “Domare il drago” (Mondadori).

Ingresso libero

I prossimi incontri in programma:

Venerdì 26 luglio ore 21

Il movimento dei sogni: quello che la terra non ha distrutto

Debora Grossi ed Eleonora Calesini

Venerdì 2 agosto ore 21

Viale Ceccarini Riccione e Dino Sarti

Storia della canzone e del viale

Intervengono: Vittorio Costa, Maddalena Fano Medas, Luciano Luzzi, Maddalena Piccari, Armando Semprini, Edmo Vandi. Presenta Alessandro Formilli

Al termine di ogni incontro una dolce sorpresa offerta dal Comitato d’area Riccione Paese