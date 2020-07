Stefano Medas presenta in anteprima nella Perla Verde il nuovo libro "Il testimone"

Ha scelto Riccione per la prima presentazione assoluta del suo ultimo romanzo edito da Mondadori e disponibile da febbraio in libreria. Stefano Medas, affascinante archeologo subacqueo, con un phisique du role da fare invidia a "Indiana Jones", autore di diversi romanzi storici, aprirà la rassegna voluta dall'assessorato alla Cultura dal titolo Riccione Paese dei Libri in piazzetta Parri, dall'11 al 31 luglio. L'iniziativa a ingresso libero è organizzata in collaborazione con il Comitato d’area Riccione Paese e la Biblioteca Comunale di Riccione. L'appuntamento quindi è per sabato 11 luglio alle 21 con Stefano Medas e "Il Testimone - che racconta l'autore - è un romanzo storico, ma anche un giallo misterioso che parte dalla Biblioteca di Alessandria d'Egitto e seguendo il viaggio di San Paolo, arriva a Roma". Tra i personaggi spicca la figura di Seneca. "Ho voluto ricostruire il modo di pensare dell'epoca e il modo di parlare degli antichi romani - continua Medas -. Scopriamo così che sono persone e personaggi molto moderni nonostante siano alle origini della cultura occidentale".

"Non potevano sperare in un esordio migliore per la rassegna di quest'estate - ha detto l'assessore alla Cultura, Alessandra Battarra -. Un'anteprima a livello nazionale ci rende orgogliosi e contenti di ospitare Stefano Medas come primo appuntamento. La rassegna quest'anno è davvero ricca di sorprese e di suggestioni. Si divide in tre parti. Riccione Paese dei libri, che proporrà incontri con gli autori; Senza Paura che offre un approfondimento su come il coronavirus ci ha cambiati e Festival delle Storie e delle Arti, che racconterà il mare e memorie balneari. In collaborazione con l'assessorato al Turismo, avremo presentazioni di libri e approfondimenti in vari temi in due diverse location, piazzetta Parri e Villa Franceschi".

Il programma di Riccione Paese dei Libri

Sabato 11 luglio ore 21 Stefano Medas, Il testimone, Mondadori Editore. Dialoga con l’autore: Alessandra Battarra, Assessore ai Servizi educativi Biblioteca e Museo

Venerdì 17 luglio ore 21, Glauco Selva, Dante il Romagnuolo, Editore La Piazza. Dialoga con l’autore: Angelo Chiaretti, Presidente Centro Studi Leonardeschi Dino Palloni

Venerdì 24 luglio ore 21, Helene Blignaut, African Delirium (Ianieri Edizioni). Dialoga con l’autrice: Alessandra Battarra, Assessore ai Servizi educativi Biblioteca e Museo Voce recitante: Debora Grossi, attrice e scrittrice

Venerdì 31 luglio ore 21, Andrea Augenti, Prima lezione di archeologia medievale, Laterza Editore. Dialoga con l’autore: Andrea Tirincanti, Direttore del Museo del Territorio di Riccione

E ancora...

Rassegna Senza Paura, come il coronavirus ci ha cambiato, conseguenze psicologiche, geopolitiche ed economiche - Villa Franceschi ingresso libero - Associazione culturale Identità Europea, info 338 - 8375864

Domenica 12 luglio ore 21, IL GRANDE INGANNO, Tra esperimento sociale e furia iconoclasta. Relatori Augusto Morganti, Francesco Borgonovo, Modera Valerio Savioli;

Domenica 19 luglio ore 21, IL GRANDE GIOCO, Equilibri geopolitici e nuovi orizzonti dopo il Coronavirus, Relatori Fausto Biloslavo, Paolo Sensini, Modera Valerio Savioli;

Domenica 26 luglio ore 21, LA CRISI DELLA CRISI, Cause, sviluppi e scenari futuri di una crisi senza fine, Relatore Nino Galloni, Modera Valerio Savioli

FESTIVAL DELLE STORIE E DELLE ARTU

VI EDIZIONE - Villa Franceschi - Ingresso libero - Associazione insieme per Riccione (Info 331- 8187001)

Sabato 18 luglio ore 21, SAPORE DI MARE, SAPORE DI RICCIONE ...Con Vittorio Costa presenta Alessandro Formilli

Sabato 25 luglio ore 21, RICCIONE MARINA: MEMORIE BALNEARI DEL NOVECENTO. Con Carlo Volpe, Armando Semprini, Vittorio Costa presenta Alessandro Formilli.