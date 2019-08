Libri autori persone storie: ultimo appuntamento con Riccione e l'epopea turistica

Si conclude venerdì sera la rassegna di incontri culturali che la biblioteca comunale ha organizzato per questa estate nel cuore antico di Riccione.

Dopo le tre serate, quella con Angelo Chiaretti, nella sua veste di storico sulle tracce di Leonardo Da Vinci, l’incontro con la scrittrice e poetessa Isabella Leardini e l’emozionante presentazione del libro di Eleonora Calesini e Debora Grossi, il prossimo e ultimo appuntamento, venerdì 23 agosto ore 21, avrà come protagonista proprio Riccione e la sua straordinaria epopea turistica, riletta a partire dalla celebre canzone del cantautore bolognese Dino Sarti datata 1974: Viale Ceccarini Riccione.

Un brano, oggi si direbbe un “tormentone”, che fissa in parole e musica il fascino e le ragioni del successo turistico della Perla Verde: viale Ceccarini Riccione, più che una via un’istituzione canta Sarti, inserendo nel testo dialoghi tra turisti e ironici luoghi comuni di stampo balneare.

Ricco il parterre degli ospiti, introdotti e intervistati da Alessandro Formilli: Vittorio Costa, Maddalena Fano Medas, Luciano Luzzi, Maddalena Piccari, Armando Semprini, Edmo Vandi.

“Chiudiamo una rassegna che è stata molto apprezzata e partecipata – commenta l’assessore Alessandra Battarra -, una proposta nuova che ha contribuito a valorizzare in piena estate luoghi preziosi come il nostro centro storico, scrivendo uno di quei bei capitoli che hanno arricchito la programmazione estiva. Quattro appuntamenti diversi che hanno messo al centro la nostra storia e la nostra identità sia per i protagonisti che per i contenuti che abbiamo scelto. La rassegna ha inoltre consentito di puntare i riflettori sul lavoro che viene svolto dalla biblioteca durante tutto l’anno, sottolineandone la continuità e rafforzandone il ruolo di contenitore culturale attrattivo e vivo in ogni stagione”.

Al termine della conversazione, come sempre, una dolce sorpresa offerta dal Comitato d’area Riccione Paese.