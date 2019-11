Al Peter Pan si balla con Sylvain Armand e dj Thor

La programmazione di novembre del Peter Pan di Riccione inizia venerdì 8 novembre con Clorophilla Showtime, la one-night che d’estate si svolge alla Villa Delle Rose di Misano Adriatico e che d’inverno caratterizza i venerdì del Peter. In prima serata dinner show con Marco Ossanna dj, a seguire la musica di Sylvain Armand e Dj Thor, accompagnati dalla vocalist Tanja Monies. Il dj e produttore svedese Sylvain Armand rappresenta l’eccezione alla regola del motto “Nemo Propheta in Patria”. Da diversi anni continua infatti a farsi onore collaborando con i connazionali Axwell Ʌ Ingrosso e Alesso, suonando insieme in location assolute quali Ushuaïa Ibiza e alla O2 Brixton Academy di Londra.

Venerdì 15 novembre appuntamento con la one-night A Woman; si inizia con il dinner show insieme a Pigna, si prosegue con la musica di Dj Thor e Eugenio Colombo. Venerdì 22 è il turno di 90 Wonderland: musica, spettacolo, animazione, dj, ballerini, gadgets e tanto altro, con tutte le hit pop, rock e dance mixate a raffica. Venerdì 29 torna Clorophilla Showtime; in consolle Dj Thor e Eugenio Colombo. Venerdì 6 dicembre sarà il turno di Ralf con la sua serata Ritmi, per la prima volta al Peter Pan in questa stagione 2019/20. Durante le cene del venerdì sera del Peter irrompono momenti di spettacolo puro, a metà tra il musical e gli show ibizenchi, con temi che variano di serata in serata e che vedono protagonisti acrobati e perfomer di vario genere, supervisionati da Tanja Monies. I sabato sera del Peter Pan vedono sempre protagonista in main room Vida Loca con il suo mix vincente e sempre diverso di musica urban, pop e house, capace ogni sera di accorciare ogni distanza tra console, palco e pubblico. Sempre ogni sabato, al Peter entra in scena il lounge restaurant Butterfly 161, con menù alla carta che varia periodicamente ed una serie di cocktail per il dopocena creati da autentici bartender. In console a Butterfly 161 Dj Thor (sabato 9), Boldrini (sabato 16), Thor invites Paul Right (sabato 23) e Mappa allnightlong (sabato 30). E sempre sul fronte ristorazione, a breve l’offerta del Peter Pan sarà potenziata da Asian Lounge, il ristorante asiatico che ha esordito questa estate alla Villa Delle Rose e che d’inverno si sdoppierà tra Peter a Riccione e Matis a Bologna.