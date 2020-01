Otto splendide donne e... un mistero in scena allo Spazio Tondelli

Ennesimo sold out per La bella stagione dello Spazio Tondelli che con Otto donne e un mistero conferma la partecipazione di pubblico alla stagione teatrale promossa da Riccione Teatro sotto la direzione artistica di Simone Bruscia. Gli spettatori posso sperare in un biglietto last minute giovedì 23 gennaio per lo spettacolo Otto donne e un mistero, la commedia thriller tutta al femminile di Robert Thomas. A interpretare le otto donne coinvolte in un misterioso omicidio è un cast d’eccellenza, che vede protagoniste stelle del cinema e del teatro come Anna Galiena, Debora Caprioglio, Caterina Murino e Paola Gassman.

La pièce è ambientata nel periodo natalizio, con la neve e i regali sotto l’albero, le luci e le note festose che hanno invaso le stanze e un profumo di donna che aleggia su tutto. Di quale tra le otto donne che sfarfalleggiano in casa? Forse di quella che ha pugnalato Marcel, tagliato i fili del telefono, trasformato una bella dimora in una prigione di paura. Robert Thomas costruisce una commedia-thriller dagli ingranaggi perfetti e, con la maestria dei grandi scrittori, dosa comicità, atmosfere noir e sarcasmo tipicamente francese. Tutto ruota attorno alla figura madre: la donna. Ne sceglie otto, le più diverse, personificazioni distinte della stessa identità-matrice. Otto personaggi dirompenti, interpretati da grandi attrici capaci di dare un volto e un’anima ad ambizioni contrastanti, visioni perverse, istinti arcaici e animaleschi. Nessuna complicità, un solo famelico obiettivo: la sopravvivenza.



Per informazioni e liste d’attesa, tel. 320 01.68.171 (lunedì-venerdì, ore 10-13).