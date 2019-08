Riccione Terme in musica con il concerto del Coro Lirico Perla Verde

L’appuntamento è alle ore 21 di Sabato 3 agosto, la promessa è rilassarsi nel fresco verde della pineta del Centro Termale a due passi dal mare, degustando un cocktail con il sottofondo musicale del Coro Lirico Perla Verde Città di Riccione. Gli appuntamenti con le eccellenze del territorio sono un must di Riccione Terme & Perle d’Acqua Park che in questo primo sabato di agosto danno l’opportunità di far conoscere a turisti e residenti uno fra i cori più virtuosi.

Il Coro Lirico della Città di Riccione fa parte dell’Associazione “Giuseppe Verdi”, nasce nell’autunno del 2008, è quindi relativamente giovane, ma con un repertorio importante che spazia da brani di musica lirica, a quelli di musica sacra e vanta collaborazioni e concerti con diverse altre realtà musicali.

L’appuntamento con la musica a Riccione Terme si rinnoverà l’8 di settembre con un nuovo concerto.

La location è quella d’eccezione: la pineta del laghetto di Riccione Terme!

