Benessere e relax, a Riccione Terme un percorso per la "remise en forme"

Per chi è tornato dalle vacanze o per chi vuole sceglierle come ferie a tutto relax le terme sono il luogo ideale per ricaricarsi e rimettersi in forma. In Romagna un'eccellenza è rappresentata da Riccione Terme, meta di turisti e cittadini. Percorsi benessere ad hoc, trattamenti e massaggi.

