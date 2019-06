Jury Chechi protagonista al RRW per il Giro con il campione

E' entrata nel vivo la settimana della Ride Riccione Week con 4 ospiti d'eccezione: Jury Chechi, Davide Cassani, Linus e Francesco Moser. Da martedì a venerdì saranno loro i protagonisti del 'Giro con il Campione' in collaborazione con InBici Magazine e dei talk show a Villa Mussolini.

Il primo appuntamento è alle 9 di martedì 11 in piazzale Ceccarini con Jury Chechi il "Signore degli anelli" oro olimpico di Atlanta 1996 e grande amante delle due ruote. Nei giorni seguenti sempre alle si alterneranno Davide Cassani (mercoledì 12), Linus (giovedì 13) e Francesco Moser (venerdì 14).

La partecipazione è gratuita e l'appuntamento è aperto a tutti gli appassionati di sport e ciclismo tesserati di qualunque ente di promozione sportiva. La pedalata, ad andatura amatoriale, si snoderà lungo un tracciato di circa 50-60 chilometri che ripercorrerà, in alcuni tratti, la tappa del Giro d'Italia da Riccione a San Marino.

Un’occasione unica per pedalare insieme ai grandi campioni dello sport e dello spettacolo.

Per informazioni: info@inbici.com

I quattro ospiti saranno inoltre tra i protagonisti dei talk show in programma da martedì a venerdì sera alle ore 21 a Villa Mussolini, dove nella settimana di RRW si potranno anche degustare i prodotti del nostro territorio grazie alla Strada dei vini e dei sapori.