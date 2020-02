"Ride with Nico" Raduno Enduro con Nicola Casadei e Test Bike

Sabato 22 Febbraio dalle ore 9:00, presso il parcheggio dell'asilo di Talamello (RN), si svolgerà il grande evento di inizio anno "Ride with Nico" con il campione della specialità Nicola Casadei e il Test Bike di Scott e Bergamont grazie al supporto nel negozio Idea Ruote di Santarcangelo di Romagna. Durante la giornata sarà possibile provare la gamma bici 2020 sui trails del Monte Pincio, tirati a lucido per l'occasione. Guida d'eccezione a disposizione di tutti i partecipanti sarà il rider Nicola Casadei, Team ufficiale Scott Mr.Wolf Ebike Store Brescia, il cui palmares non necessita di presentazioni! Oltre a raidare tutti insieme sui classici sentieri di Talamello, divenuti negli anni riferimento nazionale per amatori e professionisti, saranno anche inaugurate quattro nuove linee: "Enduro line", "New Wolf", "La trappola" e "Little Champéry" realizzate negli ultimi mesi dai Trailbuilders locali della Crew Colti in Castagna, promotori dell'evento. Presenti anche i ragazzi di Ebike Experience con la loro flotta di ebikes a noleggio. L'evento è gratuito, per chi lo desidera sarà possibile effettuare donazioni per la manutenzione dei sentieri. Vi aspettiamo Sabato con tantissime bici, musica e birra per una giornata di puro enduro!