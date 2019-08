Steve Aoki e Boomdabash, la musica travolge la spiaggia

Martedì 13 agosto alla Rimini Beach Arena si balla con Boomdabash e Steve Aoki. Boomdabash è una band di origini pugliesi, specializzata nel miscelare reggae e dancehall. A febbraio è stata protagonista all’ultima edizione del Festival di Sanremo con la canzone “Un Milione”, estratta dall’album “Barracuda Predator Edition”, il quinto del gruppo salentino, nel quale spiccano le collaborazioni con Loredana Bertè (“Non ti dico no”), Fabri Fibra e Jake La Furia. Il 7 giugno è uscito il loro nuovo singolo “Mambo Salentino”, che si avvale del featuring di Alessandra Amoroso. La loro ricetta per fare musica? “Reggae classico, quello più contaminato, un po' di frivolezza ma anche temi importanti”. Steve Aoki è tra i cinque dj più pagati in assoluto in base all’annuale classifica stilata dal magazine statunitense Forbes: ha una media di 250 serate all’anno ed ha fondato la Aoki Foundation, per supportare la ricerca neurologica. Con la sua etichetta discografica Dim Mak Records ha contributo al lancio di artisti del calibro di Chainsmokers e Gossip, così come da anni si esibisce nei più importanti festival musicali al mondo quali Coachella, Tomorrowland e Fuji Rock Festival. I suoi non sono semplici dj set, ma veri e proprio show.