Gigi D'Agostino e il dj olandese Don Diablo fanno scatenare la Beach Arena

Mercoledì 14 agosto alla Rimini Beach Arena le star sono Don Diablo e Gigi D’Agostino.

Considerato uno dei fondatori del cosiddetto genere Future House, il dj e producer olandese Don Diablo è al numero 7 della Top 100 di DJ Mag. Lo scorso anno è uscito con l’album “Future”, un vero e proprio punto fermo in una discografia che dove spiccano le collaborazioni con artisti del calibro di Gucci Mane, Diplo e Emeli Sandé e i remix per Ed Sheeran, Rihanna, Chainsmokers & Coldplay. Il suo radio show Hexagon (il nome della sua label) è trasmesso in 35 nazioni diverse.

I set di Gigi D’Agostino sono da sempre uno degli appuntamenti più attesi da tutti gli appassionati di musica dance. Merito del suo tipico sound che cresce di ritmo brano dopo brano, un autentico viaggio attraverso la musica che ha fatto e fa storia. Esperimenti ritmici, energia, poesia, “un autentico cielo che schiarisce, musica che unisce”. Tantissime le sue produzioni ed i suoi remix che hanno scritto pagine fondamentali nella storia della musica elettronica.