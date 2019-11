"I tempi, le visioni" in mostra alla galleri No Limits to fly

Inaugura venerdì 15 novembre, alle ore 20.30 nella galleria No Limits To Fly la personale di Carmelo Chiloiro “I tempi, le visioni”. «È il 2017 quando, con Carmelo Chiloiro, ci incontriamo per la prima volta – racconta Moreno Mondaini, titolare della galleria –. Ha sbagliato strada, è in centro a Rimini e si ritrova di fronte all’ingresso della mia galleria. È indeciso su cosa fare, cercava un negozio poco distante dove esporre alcuni suoi quadri e ha trovato No Limits To Fly. Mi racconta della sua arte, gli racconto del mio progetto artistico». «Carmelo è nato a Taranto nel 1953 – prosegue Mondaini –. Si è diplomato al Liceo Artistico Statale per poi iscriversi alla facoltà di Architettura a Genova. Non termina gli studi perché fa l’artista. E come ogni artista che si rispetti attraversa la vita tra ricerca, ribellione ed eccessi. Mi racconta che dopo una sua personale, depone diverse opere nel cassonetto dell’immondizia sotto casa e passa il pomeriggio, la notte, a osservare chi si avvicina alle sue tele. È allora che decide di dare una svolta alla sua vita e si trasferisce sulle colline riminesi dove cerca e trova una nuova strada da condividere con chi ha bisogno, come lui, di ritrovare un senso. Lascia le sue opere chiuse in un container per oltre 20 anni, finché non decide di riprendersi in mano artisticamente, rispolverandole e creandone di nuove». Carmelo Chiloiro nasce nel 1953 a Taranto dove si diploma al Liceo Artistico Statale per poi iscriversi alla facoltà di Architettura di Genova, ma non termina gli studi. Da molti anni vive sulle colline riminesi. Alla galleria No Limits to Fly ha esposto con una retrospettiva nel maggio dello scorso anno e poi in una collettiva, sempre nel 2018.

La mostra rimane aperta fino a sabato 30 novembre dal martedì al sabato, ore 10.30-12.30 e 17-19, ingresso libero.