Appuntamento con il Concorso corale internazionale Città di Rimini

Appuntamento con la tredicesima edizione del Concorso Corale Internazionale Città di Rimini, dal 19 al 22 settembre a Rimini, al teatro degli Atti. Il Concorso, diretto da Andrea Angelini, non vuole soltanto mettere in competizione le formazioni corali ma intende presentare al pubblico le caratteristiche e le diversità di ogni gruppo e repertorio. Il tutto nella splendida cornice di questa antica città romana, conosciuta per la bellezza delle sue spiagge ma soprattutto piena di vestigia di un glorioso passato.



Calendario delle attività e degli impegni al Concorso



GIOVEDI’ 19 SETTEMBRE 2019

11:00 – 18:00: Accoglienza e Segreteria aperta per la registrazione dei Cori presso il Teatro degli Atti



15:00: Concorso Corale (Categoria E – Musica Sacra – Chiesa di Santa Maria dei Servi)



21:00: Primo Concerto non competitivo dei Cori – Teatro degli Atti



VENERDI’ 20 SETTEMBRE 2019

Mattina e Pomeriggio: Accoglienza e Segreteria aperta per la registrazione dei Cori presso il Teatro degli Atti



10:30: Concorso Corale (Categoria A – Cori a Voci Uguali – Teatro degli Atti)



15:00: Concorso Corale (Categoria D Cori Popolari, Gospel, Spiritual – Teatro degli Atti)



21:00: Secondo Concerto non competitivo dei Cori – Teatro degli Atti



SABATO 21 SETTEMBRE 2019

9:30: Concorso Corale (Categoria C – Cori a Voci Bianche e Giovanili – Teatro degli Atti)



16:30: Santa Messa dei Cori nella Chiesa di Sant’Agostino di Rimini



21:00: Concerto a Riccione per tre Cori a Voci Bianche e/o Giovanili selezionati



21:00: Terzo Concerto non competitivo dei Cori – Teatro degli Atti



DOMENICA 22 SETTEMBRE 2019

9:30: Concorso Corale (Categoria B – Cori a Voci Miste – Teatro degli Atti)



17:30: Evento sociale ed incontro con la Giuria per i Direttori e due Delegati ciascuno dei Cori partecipanti



21:00: Concorso Corale (Categoria X – Grand Prix) – Cerimonia di Premiazione e Chiusura – Teatro Galli



Lautitia Mixed Youth Choir – Ungheria

Usmev – Slovacchia

Voice of Soul – Indonesia

Musical Original Singers – Regno Unito

Chorus Ostrava – Repubblica Ceca

Academic Choir of the Ural Federal University – Russia

Concert Choir Podsnhezhnik – Russia

Karameles – Lettonia

Remedium Choir of the R.M.C. in Szczecin – Polonia

Subito – Ucraina

Krasnoyarsk City Children’s Choir – Russia

PRG Choir Polda Bali – Indonesia

Nova Aliança – Angola

Szczecin Boys’ Choir Slowiki – Polonia

Pyatnashki Choir – Russia

Schola Cantorum Maximilianum – Polonia

Girls’ Choir of "Ion Vidu" Music High School Timisoara – Romania

Ozornoye Koleso – Russia