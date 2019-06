Passeggiata alla scoperta del verde di Gaiofana

Nell'ambito del progetto "Parco Agricolo Belverde", Civivo invita a riscoprire i sentieri, le storie e le particolarità del nostro quartiere dalle tante potenzialità. Appuntamento quindi alla scoperta del Belvedere di Gaiofana.

Passeggiata con partenza dalla Bottega delle Arti (ex-scuola elementare di Via Montescudo 288) fino a San Salvatore e ritorno. Ore 17:30 domenica 2 giugno. Aperitivo a base di prodotti locali in una tappa intermedia. E, durante il percorso, ad allietare la camminata, piccoli racconti di storia locale. Ritrovo alle 17.30 presso la Bottega delle Arti, dove sarà possibile avere informazioni sul progetto complessivo del Parco Agricolo. Unica richiesta: scarpe comode, torcia elettrica, giubbotto fosforescente (quello obbligatorio sulle auto) e voglia di esplorare.

In caso di maltempo la camminata sarà rinviata a domenica 23 giugno.