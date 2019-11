"E tu lo chiami amore", sedici pittrici in mostra

E tu lo chiami amore. L’arte contro la violenza sulle donne è il titolo di una mostra di opere che sedici donne riminesi esporranno nei prossimi giorni alla sala del piano Strategico di palazzo Garampi in piazza Cavour. Una mostra curata da Loredana Matteini dell’Associazione Artisti per Caso, con il patrocinio del Comune di Rimini, La Casa delle Donne e il sostegno delle imprenditrici Donne Impresa Confartigianato Provincia di Rimini con la presidente Valeria Piccari.

L'esposizione, in allestimento dal 20 al 27 novembre si può visitare dalle 10.00-12.00 e 16.00-19.00. Espongono: Maria Grazia Papaleo, Marisa Cenci, Antonella Mazza, Silvana Salvati, Marina Colombari, Margherita Righini, Luciana Urbinati, Bianca Righini, Marina Lambertini, Giuliana Tabanelli, Loredana Matteini, Catrin Podrezoff, Serenella Turchiarelli, Angela Vigorito, Noemi Della Rosa, Valeria Piccari.

La mostra si inserisce fra le iniziative in questo periodo attive sul territorio e dedicate alla Giornata Internazionale contro la violenza alle donne. Come anche negli anni scorsi, le imprenditrici di Donne Impresa Confartigianato parteciperanno a ‘E’ per te’, la camminata cittadina organizzata dal Comune di Rimini sabato 23 novembre.