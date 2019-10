Danza diffusa: stage e proiezione del documentario Fonderia 39

Nell’ambito del progetto culturale Intrecciare cultura, promosso da Endas Emilia Romagna e sostenuto dalla Regione Emilia Romagna, dal 2019, e per il prossimo triennio, le iniziative legate a questa arte cresceranno ulteriormente e sempre più in stretta connessione con chi la danza la crea e la promuove. Ulteriore sforzo della ricerca promossa da Endas sarà quello di unire maggiormente il mondo di chi pratica la danza al mondo di chi fruisce di questa straordinaria arte come spettatore più consapevole.



In programma al Teatro degli Atti una giornata dedicata alla danza:

stage condotti di danza contemporanea Enrico Morelli / MM Contemporary Dance

proiezione del documentario Fonderia 39, prodotto POPCult DOCS con il sostegno della Regione Emilia Romagna Film Commision e diretto dal regista Nico Guidetti, che è un viaggio dietro le quinte delle attività della compagnia di danza contemporanea Aterballetto ed è un ottimo veicolo per scoprire la passione, il rigore e la dedizione che “nasconde” una coreografia creata per essere vista in un teatro.



Ingresso gratuito.