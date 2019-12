Concerto di Natale con il coro Piccole voci di Carla Amori

Il 22 dicembre alle 16 nella chiesa del Crocifisso a Rimini il concerto del Coro Carla Amori Piccole Voci di Carla Amori, diretto da Andrea Angelini & Fabio Pecci; Ibiyeebo Harry, Organo e Pianoforte; Monica Menghi e Rebecka Edvardsson, Soprano Soliste



PROGRAMMA



Sheep May Safely Graze - J.S. Bach

La Storia * - A. Basevi

Solidarietà * - G. Pressato

L’Ago nel Pagliaio * - A. Basevi

Canto Geometrico * - M. Da Rold

Sia Amba * - Tradizionale

Angelus ad Virginem - Arr. D. Willcocks

Maria Durch - Trad. 16° Sec., arr. Stefan Claas

O Quam Suavis Est - I. Antognini

Jubilate - W.A. Mozart

Jubilate Deo - N. Hess

Fanfare - J. Lemmens

O Salutaris Hostia - E. Esenvalds

Epiphany - B. Chilcott

O Nata Lux - A. Angelini

My Lord Has Come - W. Todd

Reexionem - P. Hawes

Hallelujah - G.F. Haendel



Il Coro Carla Amori ha iniziato la sua attività, quale Coro polifonico, nel 1979 presso la Chiesa del Crocifisso di Rimini, ove ne è tuttora la cappella musicale. Ha partecipato nei suoi tanti anni di attività a innumerevoli concerti e rassegne, esibendosi a cappella, con solisti ed orchestre. Nel 2000, in occasione del Giubileo, ha cantato nella Basilica di San Pietro a Roma e in Duomo a Milano. Nel 2002 ha partecipato alla Messa alla Chiesa delle

Grazie, ripresa in diretta da RAI1. Nel 2006 ha effettuato un concerto a Londra e nel 2007 a Parigi. Nel Giugno 2008 si è recato a Stoccolma per un concerto alla Chiesa di Sv. Anna di Lidingö e nel 2010 ha cantato a Wroclaw nell’ambito delle celebrazioni per Padre Popieluszko. Nel 2011 ha tenuto un concerto presso la prestigiosa St. Matthias Kirche di Berlino e nel 2014 a Bruges presso la Sint-Salvators Kathedraal. Il Coro Carla Amori è molto attivo anche nell’organizzazione di Rassegne e Concerti Corali ed ha annoverato tra i suoi ospiti prestigiosi Cori di Collegi Americani, il Coro Maschile Lyra di Varsavia,

l’UPSA di Manila, Musica Quantica di Buenos Aires, il Coro Femminile Naama di Tel Aviv e tanti altri. Andrea Angelini, attuale Direttore del Coro Carla Amori, ha iniziato lo studio del Pianoforte al Liceo Musicale Lettimi di Rimini diplomandosi poi presso il Conservatorio G. Frescobaldi di Ferrara. Ha studiato Direzione di Coro a Roma e in Inghilterra ed ha conseguito la laurea specialistica di 2° livello in Musica Corale e Direzione di Coro al Conservatorio di Cesena.

Il Coro Piccole Voci di Carla Amori si è formato nell'aprile 2010 per volontà di Andrea Angelini e del Coro misto Carla Amori; lo scopo principale è quello di offrire un'opportunità educativa ai ragazzi dai 7 ai 12 anni ed un avvicinamento al meraviglioso mondo del canto. Da subito la direzione è stata adata al M° Fabio Pecci che può vantare una profonda esperienza nella direzione di cori giovanili. Il coro, che è formato da ragazzi e ragazze, suddivisi nelle voci di soprano, mezzo soprano e contralto, ha trovato la collaborazione dell'Istituto Musicale Lettimi che, oltre ad ospitarlo nei suoi locali, ne ha condiviso le scelte artistiche.