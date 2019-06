Giornata di studi in onore di Capitan Giulietti

Dopo la commemorazione alle 9,30 di Capitan Giulietti presso il monumento in suo onore in via Destra del Porto, domenica 23 giugno alle ore 10 nella sala conferenze della Cooperativa lavoratori del mare di Rimini, in via Fratelli Leurini, 2 (sinistra porto canale) si terrà la Quarta Giornata di Studi Giuliettiani

Interverranno:

Andrea Montemaggi, Giuseppe Giulietti nel biennio nero (1921 – 1922)

Moreno Neri Rimini, La città e la vita politica negli anni 20

Con questo importante evento, organizzato dal Comitato Capitan Giuseppe Giulietti di Rimini e dal Comitato Riminese dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, si intende ricordare il drammatico periodo che ha portato all'avvento del fascismo in Italia e nella nostra città, e l'importante ruolo, a volte fondamentale, svolto da Capitan Giulietti in questi frangenti.

Ai partecipanti verrà consegnato gratuitamente il Quaderno della III Giornata di Studi Giuliettiani del Comitato Capitan Giulietti, tenutasi a Rimini il 24 giugno 2018.