Il mito di Francesca Da Rimini, eroina romantica e coraggiosa nel nuovo libro di Ferruccio Farina

Un castello per Francesca da Rimini, Ferruccio Farina racconta l'eroina romantica nel suo nuovo libroUn'eroina Un'eroina romantica, una donna coraggiosa, vittima di violenza. A raccontare la figura di Francesca Da Rimini è il sociologo e scrittore Ferruccio Farina nel suo nuovo libro "Francesca Da Rimini. Storia di un mito" (Maggioli editori). L'autore presenta il volume sabato 23 novembre, alle 17, nella Sala del Cassero di Castel Sismondo. Attraverso una mole di materiali letterari e artistici mai raccolta e analizzata fino ad ora, il volume ripercorre la storia del mito di Francesca per permettere ai neofiti, come agli specialisti del tema, di riscoprirne gli intramontabili valori e il fascino profondo.

Un mito che affonda le sue radici in Dante e Boccaccio ma che tale diventa dalla fine del Settecento quando l’antica Francesca da Polenta, lussuriosa e peccatrice della Commediae dei commentatori, si trasforma in eroina romantica, vittima innocente di inganni e violenze. E da allora ha contagiato e affascinato la cultura occidentale attraverso le opere poetiche, teatrali, cinematografiche, i dipinti, le sculture e le musiche di più di mille artisti d’ogni continente che l’hanno resa celebre come emblema di libertà e di virtù. Opere di qualità e in quantità straordinarie che nessun altro personaggio della letteratura e della mitologia può vantare. Un’eroina che ha affermato, e ancora afferma, valori positivi e irrinunciabili per l’essere umano:passione, fedeltà e diritto di scegliere senza costrizioni il partner della vita. E lancia anche un messaggio forte e chiaro, purtroppo quanto mai attuale: l’amore non uccide! Un mito che, nell’immaginario popolare, ha fissato Francesca da Rimini, creatura antica ma straordinariamente moderna, come l’icona eccellente dell’amore, dei baci e della libertà. Rivisitato, in questo volume, in tutte le sue affascinanti declinazioni letterarie e artistiche.

L'autore presenta il volume (370 pagina e 301 illustrazioni a colori) in dialogo con la docente universitaria e dantista Natascia Tonelli, il giornalista Michele Brambilla e il sindaco di Rimini Andrea Gnassi che porterà il saluto della città-

“