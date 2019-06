Fabio Concato alla Colonia Bolognese tra ricordi, musica e parole

“Tu mi parlavi di una colonia sopra il mare” è la poetica frase tratta dal famoso brano “Ti ricordo ancora” del cantautore Fabio Concato. Ed è questa frase che ha ispirato l’Associazione Il Palloncino Rosso, Burdèl e Doc Servizi Rimini nel organizzare alla Colonia Bolognese un evento unico con Fabio Concato, una delle più belle certezze della musica italiana d’autore, che nel corso degli anni ha saputo narrare, con stile ed eleganza inconfondibili, le piccole grandi storie della quotidianità. Lunedì 24 giugno alle 21.00 presso la Colonia Bolognese, intervistato dal giornalista Valerio Millefoglie, Fabio Concato incontrerà le storie dei bambini che hanno passato le loro estati nella Colonia di Miramare, in una sorprendente contaminazione poetica tra musica e parole insieme alla pianista Ornella D'Urbano.

Ad aprire la serata sarà Paola Russo curatrice insieme a Luca Villa e Ilaria Ruggeri del progetto Storie di Colonia – Racconti d’estate alla Bolognese 1932 – 1977 che nasce all’interno di Riutilizzasi Colonia Bolognese, per raccogliere testimonianze scritte, orali, fotografie, filmati e documenti per mettere in circolo i ricordi, nel racconto delle storie legate alle estati in cui la Colonia fu in uso, fino a costituirne un archivio della memoria. Grazie al progetto inoltre, è stato realizzato anche un breve documentario a cura delle studentesse del Laboratorio Video - Corso di Laurea Magistrale in Design dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino condotto dal docente e regista Federico Bondi, che verrà proiettato durante la serata.

La serata è ad ingresso libero ma per ragioni di sicurezza e ordine pubblico, sarà possibile accedere solo fino ad esaurimento posti. Dalle 19, 30 sarà possibile recarsi in Colonia, dove sarà possibile cenare in attesa dello spettacolo grazie ad uno stand food & beverage della Macelleria Pari.