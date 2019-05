I bimbi di Arop vanno a spasso nell'antica Roma

Un altro pomeriggio di spensieratezza per i bambini del Reparto di Oncoematologia Pediatrica di Rimini. Sabato 25 maggio, alle 16. saranno ospiti nel giardino della Casa Accoglienza AROP per godere di uno splendido spettacolo che li travestirà catapultandoli nel passato, in compagnia degli antichi romani. Un evento realizzato con Alessandro Di Leva e Legio VI Ferrata.

Sarà allestito un piccolo accampamento con legionari equipaggiati in epoca imperiale, il fabbro, il cramista e tanti altri personaggi. I bimbi saranno coinvolti in attività e laboratori. E per finire merenda per tutti