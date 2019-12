Nei parchi della Riviera presepi, show e l'evento con Babbo Natale e il delfino ulisse

Dal 26 dicembre al 6 gennaio nei parchi Costa Edutainment in Romagna comincia la festa. Ogni giorno, i parchi attendono grandi e piccini con un programma fitto fitto di eventi, laboratori gratuiti e promozioni su misura per le famiglie e se si porta una pallina si entra gratis.

Le iniziative:

Acquario di Cattolica: Squali, presepi e incontri straordinari

Gli squali toro più grandi d’Italia vegliano il Presepe del Mare, opera dell’artista Maria Cristina Sintoni, novità 2019 all’Acquario di Cattolica, insieme agli altri Presepi Sommersi, Natività d’arte realizzate da artisti di tutta Italia ambientate fra anemoni, stelle marine e pesci multicolori.

Dal 26 dicembre al 6 gennaio, la giornata all’Acquario scorre fra sorprese ed emozioni. Da non perdere gli appuntamenti giornalieri con le cibature di pinguini, squali, lontre e trigoni: emozione, interattività e divulgazione, in compagnia degli esperti e dei biologi.

Per i piccoli, nei laboratori gratuiti La Bottega del Natale, si realizza una candela natalizia, per tutti, alle 16 parte Segui la stella visita guidata a tema fra presepi e meraviglie del mare. Laboratori e visita, gratuiti ma a numero chiuso, si prenotano al desk accoglienza del percorso blu.

Da prenotare all’arrivo in Acquario, gli Incontri straordinari - Dietro le quinte, I Segreti del rettilario e Piccolo Veterinario - aprono ad adulti e bambini le porte segrete dell’Acquario, a tu per tu con chi ogni giorno si prende cura degli animali. L’attenzione al nostro pianeta è il biglietto da visita dell’Acquario di Cattolica: in #Plastifiniamola l’area dedicata alla lotta contro i rifiuti di plastica in mare, si trova un Presepe Spiaggiato e un Riciclalbero di Natale, realizzato con materiali di recupero dagli allievi delle scuole primarie di Cattolica.

Calendario: dal 26 dicembre al 6 gennaio 2020, dalle ore 9:30 alle ore 18:00 (chiusura casse ore 16:30). Tutti i percorsi sono al coperto. Info: 0541 8371 – www.acquariodicattolica.it

Oltremare: Babbo Natale e il delfino Ulisse

Babbo Natale, Ulisse e i delfini di Oltremare a Riccione aspettano grandi e piccini nel Meet & Greet più originale d’Italia. Nella Laguna dei delfini, la mascotte Ulisse, attende il pubblico due volte al giorno, nel Christmas Show prima di Delfini,Lo spettacolo della Natura. Da segnare sul calendario anche sabato 28 dicembre: sempre in Laguna verrà festeggiato il Compleanno della delfina Mia. L’inseparabile compagna di Ulisse sarà festeggiata da tutti gli addestratori e dal pubblico della laguna con una golosa torta… di ghiaccio.

Tutti i giorni i bambini potranno partecipare ai laboratori creativi gratuiti la Bottega del Natale per creare la propria “Sfera dei sogni” e portarsela a casa. Sarà sufficiente prenotarsi all’ingresso per rientrare fra i primi 30 bimbi fortunati. Nell’Oltremare Theatre ogni giorno verrà proiettato un capolavoro d’animazione.

Al Mulino del Gufo, falchi, poiane, avvoltoi e gufi stupiranno il pubblico con il ‘Volo dei Rapaci versione Christmas’, animato dalle brave falconiere e da fiabeschi personaggi. Si potrà anche fare visita alla Fattoria e all’area Australia Experience dove incontrare i wallaby o gli animali dell’aia. Oltremare fa un regalo al pubblico e all’ambiente: nelle giornate di apertura natalizia, al punto food Capperi, lo staff eliminerà cannucce e coperchi di plastica ai bicchieri consegnati alla clientela.

Calendario: Oltremare è aperto l’8 dicembre e dal 26 dicembre al 6 gennaio 2020, dalle 10:00 alle 17:30, anche in caso di pioggia. Info: 0541.4271 - www.oltremare.org

Italia in Miniatura: i folletti di Babbo Natale

Italia in miniatura si veste a festa, con un allestimento originale e suggestivo: Cinquanta città in miniatura saranno decorate da luci, fiocchi, decorazioni e cartoline d’auguri giganti e tocchi artistici. Durante le festività saranno in funzione Venezia, dove si naviga un Canal Grande ricostruito in scala 1:5, si passa sotto il ponte di Rialto e si approda in una Piazza San Marco incredibilmente realistica. Anche nel parco tematico di Rimini il protagonista del Natale è Pinocchio: la fiaba italiana per eccellenza diventa un libro aperto da visitare a bordo di un trenino. Dalle mongolfiere di Torre Panoramica si gode una vista panoramica sul parco, mentre Play Mart attende i più piccini per giocare fra mille palline colorate. Da non perdere, Cinemagia7D, il cinema con oltre 7 effetti speciali dove immergersi nelle emozioni multieffect. Come fa Babbo Natale a infilare i regali per tutti i bimbi del mondo in un solo sacco? La risposta è nello spettacolo “Scienza sotto l’albero” lo show del Luna Park della Scienza, ogni giorno alle 12 i “folletti” scienziati sveleranno che fisica, chimica ed elettricità possono operare delle vere magie.

Calendario: Dal 26 dicembre al 6 gennaio 2019 dalle 9.30 alle 16.30 (le casse chiudono alle 15). Info: 0541.736736 - www.italiainminiatura.com

Promozione di Natale

Italia in Miniatura, Oltremare e Acquario di Cattolica offrono ingresso gratuito a tutti i bimbi alti fino a 140 cm che portano una pallina di Natale, se accompagnati da due adulti paganti tariffa intera. La promozione è valida anche per i biglietti interi acquistati online, dove sono già in vigore gli sconti delle feste.