Al Grand Hotel riflettori su "Una bella serata" a sostegno di Rimini Autismo

Appuntamento sabato 26 ottobre al Grand Hotel Rimini, teatro dell’ottava edizione di ‘Una Bella Serata’, evento solidale a favore di Rimini Autismo nato nel 2012 dall’iniziativa privata e dall’impegno di Nicoletta Cei e Tonia Catuogno che, in sette edizioni tutte di successo, hanno coinvolto e consolidato un gruppo di affezionati sostenitori e dato vita a un appuntamento dedicato a far crescere la conoscenza dell’associazione, dei suoi obiettivi e della sua attività. Questa iniziativa, grazie alla generosità di sponsor e partecipanti, ha prodotto dalla prima edizione circa trentacinquemila euro che in questi anni hanno contribuito alla realizzazione degli importanti progetti nei quali Rimini Autismo è impegnata sul territorio.

La serata, organizzata dall’agenzia Audio Tre di Rimini, tra buon cibo, musica e cabaret, è condotta da Matteo Monì, cabarettista imitatore; ideatore, autore e regista del programma nazionale Tiratisù. Oltre ad aver scoperto e lanciato nomi importanti della comicità, Monì oggi è il direttore artistico e consulente di teatri e aziende e organizza eventi e manifestazioni, tra cui spicca l’Oscar del Cabaret: il Premio Sganassau. A far divertire il pubblico ci penserà Alberto Caiazza, considerato dalla critica il più grande ‘rumorista’ italiano, mentre l’intrattenimento musicale è a cura di Amedeo Catalano Visconti, cabarettista, attore, cantante e creatore dei suoi simpatici personaggi; vincitore del Calice D’Argento al casinò di Campione d’Italia, da circa sei anni nel team di uno dei Varietà più noti in Italia, il “Tiratisù Varietà”. Come sempre l’atteso finale danzante è dedicato ai mitici anni Settanta Ottanta con dj set Lele.

“Questo appuntamento, generosamente promosso dalle signore Tonia e Nicoletta con il fine di sensibilizzare le persone nei confronti di un tema difficile e purtroppo molto diffuso come l’autismo, – dichiara Alessandra Urbinati, presidente di Rimini Autismo – dopo otto anni non è più soltanto una “Bella Serata”, ma un’occasione importante che favorisce la relazione con diverse realtà significative del territorio, fondamentale anche in vista di futuri progetti con le imprese o eventuali inserimenti lavorativi per i nostri ragazzi. Sono tanti i progetti che Rimini Autismo promuove e organizza per le famiglie e per i ragazzi sul territorio e iniziative di raccolta fondi come questa aiutano in concreto a finanziarle, in toto o in parte. Grazie anche al supporto dei privati, aziende o semplici cittadini, che in maniera disinteressata e generosa si adoperano a nostro favore, come associazione siamo in grado di poter dare alcune risposte, sul piano dell’assistenza, alle nostre famiglie. Non da ultimo, posso dire che la partecipazione alla serata è sempre stata molto alta, segno che si è consolidata attorno alla nostra associazione una rete di amicizia, di solidarietà e, soprattutto, di consapevolezza che rappresenta uno dei fondamenti cardine di Rimini Autismo: diffondere conoscenza sul tema dell’autismo.”

Rimini Autismo OdV è un’Associazione di genitori di persone con disturbi dello spettro autistico che, dal 2004, in collaborazione con le istituzioni, le AUSL e le pubbliche amministrazioni, si occupa di migliorare la qualità di vita di coloro che vivono questa difficile esperienza. Negli ultimi anni, grazie all’impegno di molti, sono stati realizzati importanti progetti che hanno dato stimoli e opportunità di miglioramento ai ragazzi e sollievo alle famiglie. Per saperne di più www.riminiautismo.it La serata di raccolta fondi è resa possibile grazie al contributo degli amici sponsor e delle aziende che hanno partecipato con i loro ospiti al ricevimento.